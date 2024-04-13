Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İstiklal Caddesi'nde Bayram Tatili Yapamayanlar Fiyatlardan Şikayetçi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- MEHMET ÇALPAR

Bayramda tatile gidemeyenler, İstanbul'un en kalabalık caddelerinden İstiklal'e çıktı. Fiyatlardan şikayetçi olan vatandaşlar, 4 kişilik bir ailenin tatile gitmesinin bu şartlarda mümkün olmadığını söyledi.

Çocuğuyla İstiklal Caddesi'nde gezen Öznur Deniz, "Her şey çok pahalı. Bir yemek yiyelim diyoruz, 4 kişilik bir aile bin liradan aşağı tutmuyor. Taile gitsek 15 bin 20 bin o da bir iki gün. O yüzden İstanbul'daydık daha bugün çocuklarla dışarı çıktık" dedi.

Tekirdağ'dan gelen Murat Kazak ise, "Fiyatlara bakmayı denemedik bile ekonomik şartlardan dolayı. En azından İstanbul'a geldik" dedi.

Otelcilik yapan Erkan Ataş ise bayramın iyi geçmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bayramımız geçmedi, her yer çok kalabalıktı. Eminönü'ne gitmek istedik gidemedik, karşıya gitmek istedik gidemedik. Türk hariç herkes vardı. İranlılar vardı, onlardan fırsat bulup gezemedik. Burada çalışıyorum, otelciyim. Full İranlılar geliyor, İstanbul Kart'ı bizden iyi biliyorlar, bütün İstanbul'u geziyorlar. Haftada bir İstanbul- İran yapıyorlar. Şuradaki mağazalardan hangisine girip alışveriş yapabiliyoruz, hangi restoranta gidip yemek yiyebiliyoruz hiçbirinde. Şimdi paşa paşa evimize gidiyoruz, tavuk mu alsak, patlıcan mı onun derdindeyiz. 15 ay askerlik yaptım, kaçakçıları yakalıyorduk, o kaçakçıların hepsini burada görüyorum, buraya tatile geliyorlar."

Esnaf ise, "Esnafın tatili olmaz, bayramlar bizim kazanç kaynağımız" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstiklal Caddesi İstanbul Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK-SAM maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Samsunspor maçı CANLI izle! 13 Nisan Beşiktaş Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mallorca Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi? Torino Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventus hangi kanalda, şifresiz mi? Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi 2024? Survivor kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 13 Nisan Cumartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Korkma Ben Yanındayım CANLI İZLE! Korkma Ben Yanındayım 5. bölüm canlı izleme linki! Güldür Güldür Show CANLI izle! SHOW TV Güldür Güldür Show yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Güldür Güldür Show yeni fragmanı yayınlandı mı? Hayalimdeki Düğün filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hayalimdeki Düğün özeti!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title