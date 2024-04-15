İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası erteledi

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin ölümü, 99 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıya ilişkin davanın 5'inci duruşması, bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, duruşmayı karar verilmek üzere 26 Nisan'a erteledi.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde; 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın 5'inci duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Ahlam Albashir ve 5 sanık getirildi, bazı sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya bağlandı.

Duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada savunma yapmayan Ahlam Albashır, "Diyecek bir şeyim yok" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 10 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı karar verilmek üzere 26 Nisan'a erteledi.

3 BİN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Savcının mütalaasında, Ahlam Albashır'in 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme', 5 kez 'tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmek', 99 kez 'tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçlarından toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, bin 949.5 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.