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İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Öncesi Tedbirler Alındı

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BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde, yılbaşı öncesinde alınan tedbirler kapsamında, atlı polisler ve polis köpekleri de görevlendirildi. İstiklal Caddesi'nde atlı polislere ve polis köpeklerine, vatandaşlar ilgi gösterdi. Görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde, yılbaşı öncesinde alınan tedbirler kapsamında, atlı polisler ve polis köpekleri de görevlendirildi. İstiklal Caddesi'nde atlı polislere ve polis köpeklerine, vatandaşlar ilgi gösterdi. Görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi Güvenlik Güncel Haberler

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