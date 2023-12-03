İstiklal Caddesi'nde Çocukların Tehlikeli Nostaljik Tramvay Yolculuğu
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen bir grup çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Nostaljik tramvayda tehlikeli yolculuk
İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen bir grup çocuğun tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Çocukların canlarını hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.