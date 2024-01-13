Kafe ve restoranlarda menülerin sergilenmesi zorunlu hale getirildi

TİCARET Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile kafe ve restoranlarda 1 Ocak itibariyle, ücretlerin yer aldığı menülerin giriş ve içeride müşterilerin rahatlıkla görebileceği noktalarda bulundurulması zorunluluğu getirildi. Zabıta ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde bulunan işletmeler denetlendi. Yönetmelik gereği kurallara uymayan işletmelere ürün başına 2 bin 172 lira ceza yazılıyor.

Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, kafe ve restoranlara ücretlerin yer aldığı menülerin işletmelerin girişinde ve içeride sergileme zorunluluğu getirildi. İstanbul'da, yerli ve yabancı turistlerin en yoğun olduğu yerlerin başında gelen İstiklal Caddesi'nde, işletmelere yönelik Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Ekipler, eksik ya da hatalı menü düzenlemeleri tespit edilen işletmelere uyarı ve bilgilendirme yaptı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra İl ve İlçe Belediyelerinin zabıta ekipleri de denetimleri sıklaştırarak işletmelerin kurala uyup uymadığını kontrol ediyor. Uygulamaya uymayan işletmelere ürün başına 2 bin 172 lira cezai işlem uygulanıyor.

İŞLETMEDE SUNULAN HER BİR ÜRÜN İÇİN 2 BİN 172 LİRA CEZAİ İŞLEM VAR

Denetlemeyi koordine eden Beyoğlu Belediyesi Zabıta Amiri Mehmet Emin Özkan, Girişte, kapı önünde özellikle, ışıklı olabilir veya yazı ile olabilir. Müşteri neyi yiyeceğini dışarıda bakıp, yediğinde de ne kadar ücret vereceğini bilerek kararını verip, içeride yedikten sonra kasadaki fişle veya dışarıdaki rakamın tutup tutmadığını kontrolünü yapabilecek. Biz de bunların denetimini zaman zaman yapıyoruz. Olmayan yerlere ikazlarımızı yapıyoruz. Eğer bunlara da uymadıkları takdirde tespit zaptı tanzim edip ilgili bakanlığa gönderiyoruz. Bunun cezası, işletmede sunulan her bir ürün için 2 bin 172 lira cezai işlem var. Tespit tutanağını tutuyoruz, tutanakla birlikte delillerimiz oluyor, fotoğraflarımız çekiliyor. Tespit zaptını ilgili Bakanlığa gönderiyoruz. Tutanaklara göre cezai işlemler yazılıyor dedi.

BİREYİN FİYATLARI DIŞARIDA GÖRMESİ İŞLETMENİN GÜVENİLİRLİĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

İstiklal Caddesi'nde bir lokantanın işletme müdürlüğünü yapan Ethem Çakır, Gördüğünüz gibi, bizim fiyatlarımız daha önce de bu şekilde burada vardı. Fiyat listesinin dışarıda olması güvenilirlik açısından çok önemli. Dışarıda olması daha iyi, bizim için artı bir değer. Burası yüzde 70, yüzde 80 turistlerin yoğun olduğu bir bölge, dolayısıyla bireyin fiyatları dışarıda görmesi işletmenin güvenilirliği açısından çok önemli. Bizde bunun zaten farkındaydık. Bu konuda yerli müşterinin bilinci de arttı. Biz memnunuz diye konuştu.

TURİSTLERİ DE BU ŞEKİLDE KANDIRIYORLARDI, ONLARA DA O FIRSAT VERİLMEYECEK

Yemek yemek için restorana gelen Berat Denizoğlu, Restoranlara girdiğimiz zaman oturup bazen menüye bakıyoruz, fiyatlar uymuyor ve geri çıktığımız durumlar oluyor. Restoran girişinde bu fiyatları gördüğümüz zaman, eğer bütçemize uyuyorsa değerlendiriyoruz. Bütçemize uymuyorsa başka yerlerde yemeğimizi yiyoruz. Bence gayet güzel bir uygulama, tebrik ediyorum dedi. Bir diğer müşteri Asya Çakır ise, Gerçekten çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. İnsanlar menüye baktıkları zaman fiyat nedir Ne yediğini ne yiyebileceğini daha iyi biliyorlar. Denetleme konusu da çok güzel. Çünkü göstermelik bir şey olmayacak demek ki. Turistleri de bu şekilde kandırıyorlardı, onlara da o fırsat verilmeyecek. O yüzden denetlenmeli ve denetlenmeye devam edilmeli diye düşünüyorum şeklinde konuştu.