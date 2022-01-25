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İstanbul'da yargı çalışanlarına idari izin

İstanbul'da yargı çalışanlarına idari izin
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, HSK, İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Yargı, Güncel, Haber

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