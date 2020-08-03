İsrail Gazze'yı vurdu İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki İslami Direniş Hareketi Hamas'a ait iki askeri noktayı vurdu.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki İslami Direniş Hareketi Hamas'a ait iki askeri noktayı vurdu.

Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgelerinde bulunan İslami Direniş Hareketi Hamas'a ait iki askeri noktayı vurdu. Saldırılar nedeniyle yaralı veya can kaybı yaşanmazken, civardaki evlerde maddi hasar meydana geldi. Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, dün akşam Gazze'den İsrail'e füze atıldığını açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. - GAZZE

Kaynak: İHA