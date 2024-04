Sakalar Kraliçesi olarak bilinen Tomris Hatun, savaşçı kişiliği ile bilinir. Türk tarihine cesareti ile damga vuran Tomris Hatun ile ilgili araştırmalar artıyor. TOMRİS HATUN KİMDİR? Tomris Hatun hangi devlet? Tomris Hatun neden öldü? İşte ayrıntılar...

TOMRİS HATUN KİMDİR?

Tomris Hatun, tarihte önemli bir yer edinmiş, Sakalar Kraliçesi olarak bilinen bir kadın savaşçıdır. 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Tomris Hatun, Perslere karşı cesurca mücadele etmiş ve önemli zaferler kazanmıştır. Bu zaferler arasında özellikle Pers İmparatoru II. Kiros'u bozguna uğratması ön plana çıkar. Tomris Hatun'un Türk tarihindeki etkisi büyüktür ve cesaretiyle tanınır.

Tomris Hatun, Türk tarihine damga vurmuş, cesareti ile adından söz ettirmiş bir savaşçıdır. Kendi hükümdarlığı döneminde Persler Saka topraklarını tehdit etmeye başlamışlardır. Perslerle mücadele de bu tehdit üzerine başlamıştır.

Tomris, kelime anlamı itibariyle temir, ayni demir anlamına gelir. Kendisine bu ismin verilmesinin nedeni, Tomris Hatun'un cesareti ve başarıları ile ön plana çıkmasından kaynaklıdır. Tomris Hatun yaşadığı dönemde Perslerin yanı sıra Ahameniş İmparatorluğu ile de mücadele etmiştir.

Tomris Hatun, barışçıl savunma planına uygun şekilde mücadele anlayışını başlatmıştır. Perslerin her seferinde Sakalara karşı başarısız olmasının nedeni de bu savunma ve mücadele stratejisidir. Persler her defasında Sakalara saldırıyor, Sakalar geri çekiliyor ve uygun taarruz koşulları oluştuğunda saldırıyorlardı. Bu da mücadelelerinin her zaman başarılı olmasına neden olmuştur.

TOMRİS HATUN NEDEN ÖLDÜ?

Tomris Hatun'un kim tarafından öldürüldüğü ise merak ediliyor. Persler Sakalarla giriştikleri mücadelede Saka çadırlarını aniden basarak Tomris Hatun'un oğlu da içlerinde olmak üzere birçok Saka mensubunu öldürmüşlerdir. Tomris Hatun, bu baskın ve oğlunun ölümü üzerine çok üzülür. Bunun üzerine Pers Kralı Kiros'u öldürmeye yemin etmiştir. Zamanı geldiğinde elde edilen başarılar neticesinde Kiros öldürülmüştür. Sakaların Persler ile yaptığı savaşlar Heredot tarafından "tarihin en kanlı savaşı" olarak nitelendirilmiştir. Bu kanlı savaşlar sonunda Kiros öldürülerek Perslere ağır kayıplar ve yönetim zafiyeti yaşatılmıştır. Tomris Hatun'un kahramanlıkları ve savaş stratejisi halen günümüzdeki anlayışa ışık tutar niteliktedir.