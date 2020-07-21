İran, Kovid-19'un ikinci dalgasında kısmı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran, Kovid-19'un ikinci dalgasında kısmı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi

Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) hazirandan bu yana ikinci dalgayı yaşayan İran, mayıs ayında kaldırdığı kısıtlamaların bir kısmını yeniden uygulamaya başladı.

İran, Kovid-19'un ikinci dalgasında kısmı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi
21.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:06

Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) hazirandan bu yana ikinci dalgayı yaşayan İran, mayıs ayında kaldırdığı kısıtlamaların bir kısmını yeniden uygulamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin geçen hafta koronavirüste ikinci dalgayı yaşadıklarını, 25 milyon kişinin salgına yakalandığını, 35 milyon kişinin daha risk altında olduğunu açıklamasının ardından gözler alınacak önlemlere çevrildi.

Koronavirüsle Mücadele Kurulu, vakaları düşürmek amacıyla salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde konferans, seminer ve her türlü toplantıyı yasakladı.

Tahran Valiliği ise okullar, ilim havzaları, kurslar, kütüphaneler, kapalı havuzlar, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler, güzellik salonları, camiler, spor salonları, yatılı okullar, kahvehaneler ve eğlence merkezlerinin bir hafta kapalı tutulması kararını cumartesi günü hayata geçirdi.

Yasakların uygulanmaya başlamasının ardından başkentteki sinema ve tiyatro salonlarının talimatlar doğrultusunda kapalı olduğu görülürken restoran, kafe ve çay bahçeleri ise hizmet vermeye devam ediyor. Cuma namazları ise vakaların çok düşük olduğu "beyaz bölgeler" dışında halihazırda kılınmıyor.

Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, Koronavirüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan bilimsel değerlendirmelerin ardından alınan kararın ciddi bir şekilde uygulanacağını ifade etti. Bunun ardından ülke genelinde 17 Temmuz'a kadar 50 bin 238 denetim yapıldığı ve talimatlara uymayan 8 bin 146 iş yerinin kapandığı belirtildi. Başkent Tahran'da ise denetlenen 1265 iş yerinden 481'inin kapatıldığı açıklandı.

Ülke genelinde 5 Temmuz'da kapalı alanlarda ve devlet dairelerinde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle de iş yerlerinin girişinde "maskesiz girilmez" uyarı yazıları yer alıyor. Alışveriş merkezleri ve süpermarketlerde de maske takmayanlar içeri alınmıyor. Kentin meydanlarında ve metroların girişinde direkt üreticiden tek kullanımlık maske satılmaya devam ediyor.

Başkent Tahran'da toplu taşımalardaki ve trafikteki yoğunluğu azaltmak için bisiklet kullanımı teşvik ediliyor. Tahran Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla kentin merkezi noktalarına bisiklet durakları kurdu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "ikinci dalga" ve "35 milyon kişi yakalanabilir" açıklamalarının ardından halktaki "rahatlığın" ve "rehavet" havasının da azaldığı görüldü. Normalleşmenin ardından kalabalıklaşan Tahran caddeleri ve meydanları kısmen boşaldı. Halkın da maske kullanma ve sosyal mesafe kurallarına riayet etme konusunda daha dikkatli davrandığı dikkatleri çekti.

İran'da şu ana kadar toplamda 276 bin 202 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunlardan 240 bin 87 kişi iyileşirken, durumu ağır olan 3 bin 583 kişi de hastanelerde tedavi altında.

Salgın nedeniyle 14 bin 405 kişinin hayatını kaybettiği İran'da, yapılan toplam test sayısı ise 2 milyon 175 bin 217 olarak açıklandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Dünya
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Ekonomi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Güncel
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak Politika
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Magazin
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak
Emre Çolak'ın formasını giydiği, 'Türkler' lakaplı Deportivo tarihinde ikinci kez 3. lige düştü
Emre Çolak'ın formasını giydiği, "Türkler" lakaplı Deportivo tarihinde ikinci kez 3. lige düştü
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Bülent Turan Fatih Sultan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: İran, Kovid-19'un ikinci dalgasında kısmı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi - Tahran
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 13:06:06. #1.14#
title