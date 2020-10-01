İran'da son 24 saatte 3 bin 825 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 211 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 211 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 26 bin 380'e yükseldi.

Ülkede 211 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 26 bin 380'e çıktı. Ülkede 3 bin 825 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 461 bin 44'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı