Sarıyer'de Taksici Cinayeti İddianamesi Hazırlandı

GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak öldüren ve yol kenarına atıp taksiyle kaçan İran uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Tarabya Mahallesi'nde, 60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ddianamede, şüphelinin 11 Şubat 2024'te 3 aylık vize ile Türkiye'ye iş aramak için geldiğini, iş bulamadığı taktirde kaçak yollarla Almanya'ya gideceğini söylediği belirtildi.

Şüphelinin iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü Yaşar Yanıkyürek'in taksisine yolcu olarak bindiği, taksi ücreti nedeniyle aralarında anlaşmazlık yaşandığı ve bunun üzerine Yanıkyürek'i öldürdüğünü söylediği, ancak daha sonra samimi beyanda bulunarak maktule ait paraları ele geçirmek amacıyla bıçakladığını itiraf ettiği aktarıldı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in, "Yaşar Yanıkyürek'e ait paraları yağmalamak için en uygun zamanı kolladığı, şüphelinin, eylemini gerçekleştirebilmek için çoğunlukla tercih edilen sağ arka koltuğa değil, Yanıkyürek'in hemen arkasına oturduğu ve maktulün kendisine müdahale etmesine imkan tanımadan bıçakladığı" belirtildi. Şüphelinin eylemini önceden tasarladığı plan doğrultusunda gerçekleştirdiğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelinin aldığı paralarla kaçmaya çalıştığı, yanında bulundurduğu plastik kelepçe, makas ve koli bandı da dikkate alındığında yağma amacıyla Yaşar Yanıkyürek'i öldürdüğü ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in "tasarlayarak öldürme" ve "silahlı yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh hakim karşısına çıkacak.