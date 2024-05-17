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Van'da yasak soğan kaçakçılığına ceza

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Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladıkları dev soğan bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyruklu 6 kişiye, 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası verildi.

Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladıkları "dev soğan" bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyruklu 6 kişiye, 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçlerinin yaban hayatının ve doğanın korunmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan kontrollerde, İran uyruklu 6 kişinin 8 çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığını tespit etti.

Haber verilmesi üzerine sınır kapısına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yumrularıyla çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.

Ekipler, muhafaza altına aldıkları bitkileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Geofit Bahçesi'ne ekilmek üzere Prof. Dr. Fevzi Özgökçe'ye teslim etti.

Yakalanan İran uyruklu 6 şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Saray İran Van Çevre Güvenlik Doğa Suç Ekonomi Güncel Haberler

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