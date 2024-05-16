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Ağrı'da İran uyruklu 5 zanlı uyuşturucuyla yakalandı

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Ağrı'da polis ekipleri tarafından durdurulan İran uyruklu 5 zanlının midelerinde toplam 3 kilo 742 gram uyuşturucu bulundu. Zanlılar tutuklandı.

Ağrı'da, midelerinden toplam 3 kilo 742 gram uyuşturucu bulunan İran uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

Kentte polis ekiplerince uygulama noktasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hastanede yapılan kontrollerinde midelerinde toplam 3 kilo 742 gram uyuşturucu olduğu belirlenen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İran uyruklu R.R, A.N, E.N, A.A. ve S.S. çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu"ndan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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