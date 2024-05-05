Suriye Ordusu Ebzimo Köyüne Saldırdı: 1 Çocuk Öldü, 1 Sivil Yaralandı
Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar, Halep'in batısındaki Ebzimo köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybederken, bir sivil yaralandı.
Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Ebzimo köyüne düzenlediği saldırıda, 12 yaşındaki bir çocuk öldü, bir sivil yaralandı.
Halep'in batısındaki Kefer Halep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Ebzimo köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 1 sivil yaralandı.
Yaralı kişi, çevredeki hastaneye kaldırıldı.