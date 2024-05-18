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Yasak Dev Soğanı Çıkarmaya Çalışan İrana Cezai İşlem

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Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladığı dev soğan bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyrukluya 387 bin 141 lira idari para cezası verildi.

Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladığı "dev soğan" bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyrukluya 387 bin 141 lira idari para cezası verildi.

Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan kontrollerde, bir İran uyruklunun, 4 çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine sınır kapısına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yumrularıyla çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.

Ekipler, muhafaza altına aldıkları bitkileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Geofit Bahçesi'ne ekilmek üzere Prof. Dr. Fevzi Özgökçe'ye teslim etti.

İran uyruklu şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 387 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Saray İran Van Çevre Suç Ekonomi Güncel Haberler

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