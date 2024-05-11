Tahran'da 28. Uluslararası Petrol, Doğalgaz, Rafineri ve Petro Kimya Fuarı Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da yerli ve yabancı firmaların katılımıyla "28. Uluslararası Petrol, Doğalgaz, Rafineri ve Petro Kimya Fuarı" düzenlendi.

Tahran'daki fuar alanında bu yıl 28'incisi düzenlenen Petrol, Doğalgaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı'na yaklaşık 1500 yerli ve 12 ülkeden 250 yabancı firma katıldı.

"Petrol Endüstrisi, Üretim Atılımı, Teknolojik Optimizasyon" sloganıyla düzenlenen fuarı Petrol Bakanı Cevad Uci, İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hocestemehr gibi üst düzey İranlı yetkililer de ziyaret etti.

Fuarda basına açıklama yapan Ulusal Petrol Ürünleri Rafineri ve Dağıtımı Şirketi Genel Müdürü Celil Salari, ülkedeki petrol rafinerilerinin geliştirilmesi için 19 milyar dolar yatırım planı hazırladıklarını söyledi.

İranlı yetkili, bunun 14 milyar 500 bin dolarının mevcut rafinerilerin kalite iyileştirme planları için olduğunu belirterek, "Bu planların uygulanması sonucunda ülkenin günlük benzin üretim kapasitesine 32 milyon litre eklenecektir." dedi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar bugün sona erecek.