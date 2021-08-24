Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı; 28 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı; 28 hedef imha edildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlere ait 28 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı; 28 hedef imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlere ait 28 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük azim ve kararlılıkla yürütüldüğü bildirildi. Bu kapsamda, 200 kilometre derinlikteki Irak'ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristlerce kullanılan hedeflere Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "20'den fazla uçağın katıldığı hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı