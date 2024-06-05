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İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

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2024 yılı için İstanbul'daki kurban kesim ve satış yerleri hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda çeşitli ilçelerde hizmet verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından belirlenen kurban pazarı ve kesim alanları açıklandı. Vatandaşlar, kurban kesim yerlerini merak ediyor. Peki, İstanbul'da kurban pazarları nereye kurulacak?

İstanbul'da kurban pazarları hangi ilçelere kurulacak? İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü belirlediği 423 noktada Kurban Bayramı öncesinde şehrin çeşitli noktalarında kurban satışı yapılacak. Kurban kesim ve satış yerleri Avrupa ve Anadolu Yakasında kurulacak. Kurban kesecek olan vatandaşlar, kurban kesim noktalarını araştırıyor. Kurban kesimi için İstanbul'da hangi ilçelere alan kuruldu? İstanbul'da kurbanlık nereden alınır?

İSTANBUL'DA KURBAN KESİM NOKTALARI NEREDE?

2024 yılı İl/İlçe Kurban Hizmetleri komisyonlarınca izin verilen geçici kurban satış ve kesim yerlerinin listesi için tıklayınız.

İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI KURBAN PAZARI HANGİ İLÇELERE KURULUYOR?

Bu yıl İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda kurban satış yerleri açıklandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurban pazarları listesini yayınladı. İşte kurban satış yerleri,

İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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