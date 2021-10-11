Tevfik Göksu'dan 'Halk Ekmek' ve 'İETT' açıklaması

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, bugün gerçekleştirilecek İBB Meclisi öncesinde Mimar Dr. Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde İstanbul Halk Ekmek ve İETT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1994'ten sonra halk ekmeğin İstanbul'da kent ve kentlinin çok önemli bir gıda maddesi haline geldiğini belirten Tevfik Göksu, "1994 yılında 250-300 bin kapasiteli Halk Ekmek bizim dönemimizde büyük tesislerle, yatırımlarla beraber 2,5-3 milyon seviyesine kadar üretim kapasitesine kadar çıktı. Meclisin ilk günden itibaren, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından halk ekmek konusu her konuda olduğu gibi manipüle edilmek istendi. 'Halk Ekmek büfeleri açmak istiyoruz, Halk ekmeğe ulaşmak istiyor ama meclis izin vermiyor' denildi. Bunun yalan olduğunu defalarca açıkladık. Biz CHP'nin halkla bir ilişkisi olmadığını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

İBB ANLAYIŞININ HALKA EKMEK ULAŞTIRMAK GİBİ BİR GAYRETİ YOK

Göksu, "İBB anlayışının, halka ekmek ulaştırmak gibi bir gayretinin, böyle bir aşkının olmadığını biliyoruz. Biz bize getirilen bütün şeylere 'evet' demiştik. Önerilere evet getirirken, hep şöyle bir reklam yapıyorlardı: 'AK Parti döneminde yarım kalan fabrikayı biz tamamlayacağız ve yakında açacağız.' O halk ekmeğin başındaki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olmuş şahıs, gerçekten bir memur, bir bürokrat olma ötesinde bir siyasi ağızla bize laf yetiştirmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HALKININ EKMEĞİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hatta CHP Genel Başkanı meclis kürsülerinden 'halkın ekmeğinden elinizi çekin' diye bağırıyordu" diyen Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben İstanbullular adına, İstanbul'un meclisinde CHP Genel Başkanı'na, CHP İstanbul Büyükşehir Başkanı'na ve CHP meclisi üyeleri arkadaşlara İstanbullular adına söylüyorum; İstanbul halkının ekmeğinden elinizi çekin. Biz AK Parti döneminde dünyanın en büyük ekmek üretim tesisinin inşaatını başlatmışız. Bütün cihazlarını, ne gerekiyorsa hepsini almışız, işlemi yapacak hale getirmiş ve sistem kurulmak üzereyken, fabrika inşaatı devam ederken seçim süreci başlamış. Bu süreçle beraber tabi ki her şeyin durduğu gibi bu da durmuş."

EKMEK ÜRETİM KAPASİTESİ 900 BİNLERE DÜŞMÜŞ; FASON EKMEK YAPTIRIYORLAR

Fabrikanın şu anda bitip, ekmek üretmesi gerektiğini belirten Göksu, "Bizim dönemimizde yaklaşık 3 milyona çıkmış olan ekmek üretim kapasitesinin şimdi 4-5 milyona çıkmış olması gerekiyordu. Şu anda ekmek üretim kapasitesi 900 binlere düşmüş ve halk ekmek tarihinde görülmemiş şekilde kendi fabrikaları, teslim ettiğimiz fabrikaları yönetemedikleri gibi artık dışarıya fason ekmek yaptırmaya başlamışlar. O da yetmemiş, paraya ihtiyaçları var. Çünkü İETT'deki karabataklara para lazım" dedi.

AYLIK 50 BİN LİRAYA MECLİSTEN GİZLİ KİRALAMAYA ÇIKMIŞLAR

"Halkın ekmek fabrikasını meclisten de gizleyerek, encümenden kiralamaya çıkmışlar" diyen Göksu, "Halkın ekmeğini kiralamaya çıkmışlar. Aylık 50 bin lirayla. Aylık 50 bin liraya ihtiyacınız varsa her ay gel, mecliste biz aramızda toplayalım, sana verelim. Halkın ekmeğini satma. Halkın ekmek fabrikasını birilerine peşkeş çekme. Halka ekmek ulaştıracaktınız, ne oldu? Kime ekmek ürettireceksiniz? Biz bu mecliste İstanbul halkının hukukunu korumak için buradayız. Bilgi ve belgeler burada. Dünyanın en büyük ekmek üretim tesisi CHP tarafından birilerine peşkeş çekilmek üzere, meclisten de saklanarak aylık 50 bin kirayla birilerine verilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

EKMEK FABRİKASININ PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Göksu, "Bunların derdi sizin ekmeğiniz değil. İstanbul senin sadece sloganda var. Bunlar İBB'nin gücünü kendi bireysel menfaatleri için kullanmak, örgüt paydaşlarına dağıtmak üzere, sadece senin kazanımlarını yok etmek için buraya gelmişler. Biz bu ekmek fabrikasının birilerine peşkeş çekilmesine, gönderilmesine AK Parti grubu olarak müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

1 ŞİRKET 2 MİLYARLIK İHALE ALMIŞ

İETT ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tevfik Göksu, şöyle konuştu:

"TBMM'de zaman zaman hükümetle ilgili araştırma önerileri verildiğinde eğer meclisten ret çıktıysa CHP ve temsilcileri 'niye korkuyorsunuz' diye bağırırlar. Eylül ayı başında mecliste İETT ile ilgili toplumun yaşadığı dramı da dikkate alarak İETT'de ne oluyor diye sorular sormuştuk. Bu sorular çerçevesinde CHP kazandıktan sonra bir tane şirket gelmiş, 1.5 yıl içerisinde yaklaşık 2 milyarlık ihale almış. Nasıl almışsa, bütün ihalelerin yaklaşık maliyet bedellerini bilerek almış. 14 ihale yapılmış, 7 tanesi davetiye ile yapılmış. 2 milyar, İstanbul halkının parası sadece 1 kişiye gitmiş. Bunu sorduk. Bunu sorduktan sonra bize cevap verin dedik ve İBB Başkanı 'kuru gürültü' dedi.

"'KURU GÜRÜLTÜ'YSE ARAŞTIRILSIN; NEDEN KORKUYORSUN?"

İBB Meclisi'nde alınan kararla konunun araştırılmasını istediklerini belirten Göksu, "İBB Başkanı'na sesleniyorum, eğer bu kuru gürültüyse kurulan araştırma komisyonunu neden veto ettin? Neden korkuyorsun, neden çekiniyorsun? İETT'deki yolsuzluklar ve usulsüzlükleri araştırmak üzere kurulmuş olan araştırma komisyonu, İBB Başkanı tarafından veto edilmiştir. Bu veto ne anlama geliyor biliyor musunuz? 'Sakın karıştırmayın, orada pislik var' bunun Türkçesi bu. Yürekleri yetiyorsa, kendilerinden eminseler, doğruysalar, hodri meydan" ifadelerini kullandı.

HUKUKİ MÜCADELE YAPACAĞIZ

"Dürüst olduklarına inanıyorlarsa, buyursunlar" diye konuşan Göksu, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Araştırma komisyonu milletin seçtiği meclis üyeleri. Evrakları getirsinler, İstanbul halkı adına denetleyelim. Bu veto edildi, önemli değil. Biz onların vetosuna rağmen inşallah bu komisyonu ısrar kararla kuracağız, gerekirse hukuki mücadele yapacağız. Bu komisyon çalışmaya başlayıp, İstanbullunun hakkını koruyacak. İstanbullular artık yollarda otobüs itmekten, her gün yolda kalan tramvay, bozulan metro seyretmekten İstanbul'un tarihi manzaralarını seyredemez hale geldiler. Biz İstanbul adına buradayız. İstanbullular adına bunları takip edeceğiz. İBB Başkanına tekrar soruyorum; 'İETT'deki ihalenin araştırılmasından niye bu kadar korktun?' Eğer kuru gürültüyse neden korktun? Neden veto ettin? İstanbulluların her bir kuruşuna sahip çıkacağız. Onlar bunları engelleyecekler ama biz o engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz."