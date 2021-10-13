Son dakika! Kastamonu'da polis midibüsü devrildi: 12 yaralı - Haberler
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Son dakika! Kastamonu'da polis midibüsü devrildi: 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika! Kastamonu'da polis midibüsü devrildi: 12 yaralı

Son dakika haberi: KASTAMONU'nun Seydiler ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı.

KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU'nun Seydiler ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı.

Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a giden ve çevik kuvvet polisini taşıyan servis aracı, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu belirtilen 12 polis yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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