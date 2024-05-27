Ürdün ve Katar, İsrail'in Gazze'deki Filistinli Kampını Bombalamasını Kınadı

Ürdün ve Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde korkunç savaş suçlarını sürdürdüğü ve bunların en sonuncusunun da dün Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in söz konusu saldırılarıyla hem Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına hem de uluslararası insancıl hukuka açıkça meydan okuduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Ürdün Krallığı, bu eylem ve suçları mutlak anlamda kınıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun bu suçlara karşı bir tutum sergilemesi ve sorumlulardan hesap sorması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan derhal harekete geçerek İsrail'den hesap sorması, devam eden ihlallerin önüne geçilmesi ve Gazze'deki Filistinli sivilleri koruması istendi.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması şiddetle kınandı.

İsrail'in UAD'nin kararlarına uyarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine yönelik askeri saldırılarını durdurması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, Refah'ta sivillere yönelik soykırım suçu işlenmeden önce uluslararası toplumun acil harekete geçmesi ve sivillerin korunması istendi.

İsrail ordusunun Refah'ta yerinden edilmiş insanların çadırına yönelik saldırısıyla arabuluculuk çabalarını zora sokmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Katar'ın Filistin halkı ve davasına olan desteğine vurgu yapıldı.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.