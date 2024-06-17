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Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Pablo Martin Batalla kimdir, kaç yaşında?

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Bursaspor'un yeni teknik direktörünün kim olduğu merak ediliyor. TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, teknik direktörlük görevine efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla'yı getirdi. 2009-2014 ve 2016-2018 yılları arasında yeşil-beyazlılarda forma giyen Arjantinli Batalla, Bursaspor'un Süper Lig'de şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda takımın lideriydi.

Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Yeşil-beyazlılar, teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın getirildiğini duyurdu. Peki, Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Pablo Martin Batalla kimdir, kaç yaşında?

BURSASPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Bursaspor'un açıklamasında, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Pablo Martin Batalla kimdir, kaç yaşında?

PABLO MARTIN BATALLA KİMDİR?

Pablo Martin Batalla, futbolculuk döneminde Bursaspor'un Süper Lig'de şampiyon olduğu 2009- 2010 sezonunda kazanılan kupanın mimarlarından biri olmuştu. O sezon takıma liderlik eden Arjantinli Batalla, 2 farklı dönemde giydiği yeşil-beyazlı formayla 250 maça çıkmış ve 68 gol, 78 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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