TRT 1 canlı maç izle! TÜRKİYE- GÜRCİSTAN CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Maç, 18 Haziran Salı günü saat 19:00'da BVB Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

18 Haziran Salı günü (yarın) BVB Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.

TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Gürcistan maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 CANLI YAYIN

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