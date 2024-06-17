TRT 1 canlı maç izle! TÜRKİYE- GÜRCİSTAN CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Maç, 18 Haziran Salı günü saat 19:00'da BVB Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
18 Haziran Salı günü (yarın) BVB Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.
TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Gürcistan maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
TRT 1 CANLI YAYIN
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