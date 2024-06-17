Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye- Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ve Gürcistan arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE HANGİ TAKIMLARLA OYNAYACAK?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

18 Haziran Salı günü (yarın) BVB Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.

TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Gürcistan maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.