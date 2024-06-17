Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye- Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Maç, 18 Haziran Salı günü saat 19:00'da BVB Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1'den yayınlanacak. A Milli Takım'ın Grubu'nda ayrıca Portekiz ve Çekya da bulunuyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Türkiye ve Gürcistan arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE HANGİ TAKIMLARLA OYNAYACAK?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
18 Haziran Salı günü (yarın) BVB Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.
TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Gürcistan maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.