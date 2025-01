Ürdünlü Bakan: Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her şey bölgenin de güvenliğini tehdit eder

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ankara'da; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni'nin katılımıyla düzenlenen 3+3 formatındaki toplantının ardından, Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINI TEHDİT EDEN HER ŞEY BÖLGENİN DE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDER"

Bölgedeki istikrarın önemini dile getiren Safedi, " Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını tehdit eden her şey bölgenin de güvenliğini tehdit eder. Dolayısıyla Türkiye'deki kardeşlerimizin terör örgütü PKK ile mücadelesini destekliyoruz. Biz de PKK'ya karşıyız. Türkiye'ye kötülük getirecek her şeye karşıyız. PKK, Suriye'deki tüm Kürtleri temsil etmemektedir. Kürtler de Suriye toplumunun bir parçasıdır. Biz de bu konuda Türkiye ile aynı görüşteyiz. Haklı tutum olarak Kürlerin Suriye'de eşit şekilde yaşama hakkını tanıyoruz." dedi.

"SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ VE İSTİKRARI ÜRDÜN VE TÜRKİYE'NİN DE GÜVENLİK VE İSTİKRARIDIR"

Terörün Suriye'de "güçlerini yeniden inşa etmesini" istemedikleri konusunda Türk tarafıyla aynı fikirde olduklarını, Suriye'nin bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik herhangi bir saldırıyı reddettiklerini ve İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı ve daha fazla toprak işgal etmesini tehlikeli ve haksız bulduklarını vurgulayan Safedi, "Suriye'nin güvenliği ve istikrarı komşu ülkeler olan Ürdün ve Türkiye'nin güvenlik ve istikrarıdır. Karşılaştığımız zorluklar konusunda Türk tarafıyla bölgede güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde koordinasyon sağlıyoruz." diye konuştu.

"SURİYE HALKINA DESTEK SAĞLAMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYI GÖRÜŞTÜK"

Safedi, Suriye halkının "tüm bileşenlerinin katılımını garanti eden bir devlet inşa etme iradesini desteklemek" konusunda Türk tarafıyla mutabık olduklarını belirterek, "(Türk) Kardeşlerimizle Suriye halkına her alanda destek sağlamak için birlikte çalışmayı ve koordineli çalışmayı görüştük." şeklinde konuştu.

İSRAİL'İN FİLİSTİN VE LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Safedi, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını reddetme ve durdurmaya çalışma konusundaki tutumumuz nettir. Filistin devleti kurulmadan bölgede barışın sağlanamayacağı konusunda Türk tarafıyla mutabıkız" dedi. Türk tarafıyla Batı Şeria'da istikrarın nasıl sağlanacağını da ele aldıklarını aktaran Safedi, Lübnan'ın da güvenliğini desteklediklerini, egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı reddettiklerini vurgulayarak, İsrail saldırganlığına karşı koymasına yardımcı olmanın yollarını da ele aldıklarını kaydetti.