Türkiye'de 2025 böyle geçti: Şubat

Türkiye'de şubat ayının son haftasında DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı. Mesajda, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." ifadeleri yer aldı.

Şubat ayının ilk haftasında, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kapağın değiştirildiği ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığı bildirildi.

Yine şubat ayının ilk haftasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Şubat ayının sonlarına doğru, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Şubat ayının son haftasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, 1547 oyun tamamını alarak, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, şubat ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 ŞUBAT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verilen teğmenlere ilişkin, "TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır." ifadesini kullandı. Bahçeli, "Herkes bu karara saygı duymalı, karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde, "İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları, bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir." dedi.

İstanbul merkezli 25 ildeki operasyonlarda, "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla elde ettikleri kişisel verileri sattıkları ya da tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 44 şüpheli tutuklandı.

2 ŞUBAT

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 1 Şubat saat 00.00'dan 3 Şubat saat 00.00'a kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'den acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gönderilen yardım malzemelerinin bulunduğu 14. İyilik Gemisi'nin Gazze'ye ulaştığını bildirdi. AFAD'ın çadır ve battaniye yüklü yardım tırlarının, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, "Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, Filistin'in yanındayız. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

3 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin, "Bir gecelik hasılatını, masraf olur diyerek yangın tedbirlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere, hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır." dedi.

4 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile Türkiye'nin, iki ülkenin ve bölgenin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolunun bulunmadığını belirterek, "Dayanışma içerisinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, üniversite öğrencileri için hazırladıkları İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün itibarıyla devreye alındığını bildirdi. Erdoğan, "Program ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir." dedi.

5 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Avrupa'da yabancı karşıtlığı, ırkçılık, İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin arttığını müşahede ediyoruz. Bu, Türk toplumunu da endişelendirmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur. Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu bildirdi.

Ege Denizi'nde 28 Ocak-5 Şubat arasında 938 deprem meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 21 ilde son bir haftadır devam eden "Gürz-44" operasyonlarında 164 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

6 ŞUBAT

6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla yurt genelinde programlar düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı ve "Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut, yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine bugün mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir." bilgisine yer verildi.

Bahçeli, tedavi sürecinin ardından 14 Şubat'ta hastaneden taburcu edildi.

7 ŞUBAT

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği'nin açılışında yaptığı konuşmada, kentte sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Tekirdağ'da Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada, anne Bakiye Yeniçeri'ye 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 20 yıl 6 ay, G.K'ye 7 yıl hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz." dedi. Erdoğan, "Son nefesime kadar AK Parti'nin millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım." diye konuştu.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şahsı ve partisi adına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Bugün yaptığım ikili telefon görüşmesinde durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatı buldum." dedi.

Erdoğan, "Milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

7,5 milyon riskli bağımsız bölümün olduğu İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bedava evleri, iş yerlerini unuttunuz mu? Niçin yapamıyorsunuz, elinizi tutan mı oldu? Neden yapmadığınızı çıkın millete ve depremzedelerimize açıklayın." dedi. Erdoğan, İstanbul'a son 22 yılda güncel rakamlarla toplamda 3 trilyon 850 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Türkiye ve Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların kaldırılmasının önemini belirtti.

8 ŞUBAT

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucu 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde de 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensubu terörist "Serhabun Malazgirt" kod adlı Bülent Taşer ile "Sarya Baran" kod adlı terörist Leyla Hüşeng'in, Edirne'nin Meriç ilçesindeki "Gürz-45" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi. Kuvvetli poyrazın etkili olduğu ilçede deniz suyunun çekilmesi nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu. Suyun çekildiği yerlerde adacıklar oluştu.

9 ŞUBAT

Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat'ta düzenlenen hava harekatlarıyla 11 terörist etkisiz hale getirildi.

10 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Filistinlileri, binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin, bizce ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya, Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Şubat'ta Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında da "İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir." ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleşen CHP kurultayında "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın ardından, evrakın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve bunun üzerine Ocak 2024'te soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceği bildirildi.

11 ŞUBAT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirdi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırılırken Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

13 ŞUBAT

Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başbakanlık binasında baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından Erdoğan ile Şerif, iki ülke arasında kabul edilen "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması" başlıklı ortak bildiriyi imzaladı. İki ülke arasında farklı alanlarda 24 işbirliği anlaşması da imzalandı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz." dedi.

"Pakistan'ın Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır." diyen Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizi vatanından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Pakistan-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyen de öyle kalacaktır." dedi.

Erdoğan, "Yeni yönetimle beraber çalışarak Suriye'de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceğiz." diye konuştu.

"Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye-Pakistan'ın omuz omuza vermesi halinde ekonomiden güvenliğe birçok alanda coğrafyanın barışına, huzuruna, kalkınmasına en fazla katkıyı yapabilecek iki ülke olduğunu belirtti.

14 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, "Sayın Trump'tan seçimden önce verdiği vaadi yerine getirmesini bekliyoruz. Yeni bir savaşı değil, barışı inşa edecek adımlar atmalıdır. Bu bölgede 'ben yaptım oldu' yaklaşımına yer yoktur." dedi.

"Gazze bizim yüreğimizde bir sızı. Gazze içimizde bir yara. O sızıyı dindirmek, o yarayı kapatmak için canla başla çalışıyoruz, çalışmak durumundayız. Maalesef İslam dünyası hala bu konuda toplu bir adım atamadı" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Terör örgütleri, Suriye'de kendilerine yer olmadığını anlamalılar. Bunun altını çiziyorum. Yoksa onlara bu gerçeği anlatmak için harekete geçmekten biz de çekinmeyiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz için tehdit unsuru olan terör örgütlerine barınma imkanı, yaşama şansı vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşasına başlanan tüm konutların tamamlandığını bildirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

15 ŞUBAT

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi.

16 ŞUBAT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalara ilişkin yazılı açıklamasında, "TÜSİAD'ın hükümeti devirme, değilse bile yıpratma, dahası muhalefete ön açma operasyonunun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, antidemokratik ve gayriahlaki bir savrulmadır." ifadelerini kullandı.

17 ŞUBAT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin canlı yayınına ilişkin "bilirkişinin ifşa edilmesi" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında 4'er yıldan 14'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

18 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri ile çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, basın toplantısında, "Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

20 ŞUBAT

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son 1 haftada 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 ŞUBAT

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

22 ŞUBAT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 20 Şubat'ta şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, memleketi Çorum'un Bayat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

23 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, 1547 oyun tamamını alarak, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda 36 isim yerini korurken 39 isim ise yeni yönetimde kendisine yer bulamadı. Kongrede AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı Özbudun ve Ünal Karaman ile Kürşad Zorlu, eski futbolcu Mesut Özil, iletişim profesörü Zakir Avşar, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 39 yeni isim MKYK üyeleri arasında yer aldı.

Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ndeki teşekkür konuşmasında, "Kongremizi büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum. Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Filistinlilerin, Mısır, Ürdün ya da bir başka üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak, adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafları birkaç kez müzakere masasına getirebilmiş ülke olarak, barış görüşmelerine, ev sahipliği de dahil, katkıda bulunabileceğini, çatışmanın tarafı iki ülkeyi de dışlamayan müzakere sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

24 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Çinli BYD şirketinin 1 milyar dolar yatırımla Manisa'da kuracağı elektrikli araç üretim tesisi ve araştırma geliştirme merkezi çalışmalarında ciddi mesafe kat edildiğini anlatan Erdoğan, "Yine bir başka Çin firması, o da ayrıca Samsun'da yatırımını şu anda yapıyor. O da hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa bir zaman içerisinde Samsun'da da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

25 ŞUBAT

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi hakkında, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde 5, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

26 ŞUBAT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tüm hedef terörsüz bir Türkiye. Terörün tamamen sonlandırılması, 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendini feshetmesi, tüm hedef bu." dedi. DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesine ilişkin soru üzerine Tunç, üçüncü görüşmeyle ilgili taleplerin Adalet Bakanlığına ulaştığını, bu konudaki izin taleplerini de yerine getirdiklerini, izinlerin verildiğini, görüşmenin yarın gerçekleşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah bundan sonra bir taraftan saflarımızı sıklaştırırken diğer taraftan AK Parti ailesini daha da büyütmeye, genişletmeye devam edeceğiz. Sizlerden de hizipçiliği, ekipçiliği, eski-yeni diye ayrımları asla kapınıza yaklaştırmamanızı özellikle bekliyorum. Unutmayınız AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur. Bizde yenilenme olur, tazelenme olur, kan değişimi olur. Görev alsın veya almasın her bir arkadaşımız bizim yoldaşımızdır, gönüldaşımızdır, millete hizmet için beraber yürüyeceğimiz refikimizdir." dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in komuta kademesine yönelik ifadelerine ilişkin, "Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. AK Parti de 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de bulunduğu bazı devlet başkanları Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.

27 ŞUBAT

DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı. Mesajda, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." ifadeleri yer aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, canlı yayında katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız." değerlendirmesinde bulundu.

Ala, "Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin muhatapları tarafından yapılmasını ve on binlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

28 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 Medya Grubunun 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, "Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ramazan ayı mesajında, "Ne mutlu bizlere ki sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.