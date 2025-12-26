Türkiye'de 2025 böyle geçti: Mayıs

Türkiye'de 2025 Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, "Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle 17 Mayıs'ta kamu davası açıldı.

Uzun süre kanser tedavisi gören şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen (77), 26 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

1 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, işçi, memur ve işveren temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, "İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu anlayışla son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdik." dedi.

Türkiye'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

2 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Nihai hedefimiz olan günlük 100 bin varil petrol üretimine çok kısa bir süre içinde ulaşacağız. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 Mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı." açıklamasında bulundu.

Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top, 75 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

3 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'nin Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Önder'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Malum, Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum."

4 MAYIS

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından, 1 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Özel'e saldıran şüphelinin emniyet ifadesine ulaşıldı. Şüpheli S.T, ifadesinde, "Özel'e tokat vurmamdaki sebep, içinde olduğum üzüntü hali ve Özel'in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir." dedi.

Şüpheli, 6 Mayıs'ta tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yapılan saldırıya ilişkin, "Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir ama herkes şunu bilsin ki gün bırakın bir yumrukla, ister kurşunla, ister tankla, topla, tüfekle Cumhuriyet Halk Partisini ve genel başkanını sindirme günü de değildir." ifadelerini kullandı.

5 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türk Kızılayın 105. Genel Kurulunda Fatma Meriç Yılmaz, genel başkanlığa yeniden seçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, "şüpheli" olarak ifade verdi.

Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu.

6 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "10. Anadolu Medya Ödülleri" töreninde, "Türkiye'de basın özgürlüğü öne sürülerek yapılan haysiyet cellatlıklarının, yalan haberin, iftiranın, dezenformasyonun Batı dahil dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde bu kadar sorumsuzca yapılması mümkün değildir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından saldıran zanlı Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması, İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi.

7 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve gelişmeler ele alındı.

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt hakkında, polislerin "dur" ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürdüğü gerekçesiyle, zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

8 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İsrail'in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekatlarına ilişkin, "Bu hava harekatları Suriye'de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı. 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, başsavcılık eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı. Kılıçdaroğlu, ifade vermeye gitmeyeceğini belirtti.

İstanbul Adliyesi önünde polise mukavemet edildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki hesabına, "suç işlemeye tahrik" suçunun ihlali ile suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

9 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi münasebetiyle tebrik mektubu gönderdi.

Mektupta, Papalık makamına seçilmesinden dolayı Papa 14. Leo'yu tebrik eden Erdoğan, "Papa Fransuva ile kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

10 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda, "Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Şişli'de eskiden çalıştığını söylediği holdingin önünde silahla ateş açan 49 yaşındaki Erol Eğrek, görevlilerin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede öldü. Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

11 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bayraktar TB3 SİHA'lar DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'na katıldı. 9 Mayıs'ta Keşan'dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, "TCG Anadolu" gemisine intikal ederek konuşlandı. Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapıldı.

12 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Danıştayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Danıştayın Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Vesayet dönemlerinin acı bir hatırası olarak yıllarca insanımızı bizar eden üstünlerin hukukunu milletimizin de desteğiyle geride bıraktık, yerine hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık." dedi.

Terör örgütü PKK, fesih ve silah bırakma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir." değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresidir. Terör örgütünün feshi ise yeni yüzyılın ulaşılan ve gerçekleşen ilk hedefidir." açıklamasında bulundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bu tarihi çağrının yaşam bulması için var gücümüzle çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

13 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

"Balık Ayhan" adıyla tanınan Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 25 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 84 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

14 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası kapanış programına katıldı. Erdoğan, "Yeni tarım odaklı teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE merkezleri inşa edeceğiz. Dijital tarım, yapay zeka ve ileri tarım teknolojileriyle ilgili araştırmaların yürütüleceği bir araştırma enstitüsünü hayata geçireceğiz." dedi.

Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bir araya geldiği toplantıya çevrim içi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini belirtti.

Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin, 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

15 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin barışın süratle tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık olmasına ehemmiyet verdiğini ve ev sahibi olarak, hazır olduklarında iki ülke liderini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Ne yapılıyorsa 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır. Cumhuriyet'imizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz. Yapıcı eleştirilere, tenkitlere, tekliflere sonuna kadar açığız. Bakın bundan da büyük memnuniyet duyarız. Ama Terörsüz Türkiye çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun, ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir." dedi.

MSB kaynakları, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Süreç, devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek, alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek." ifadesini kullandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Ankara başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51 kişinin kurultay dönemine ait iletişim kayıtlarını talep etti.

"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Hazal", "At" ve "Balkaya"nın da aralarında bulunduğu birçok filme imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk hayatını kaybetti.

16 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı. Kalıcı ateşkesin yanı sıra insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması ve Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esas hedefimiz ise sürdürülebilir tek çözümü teşkil edecek olan iki devletli çözümü hayata geçirmek olmalıdır." dedi.

17 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, fesih kararının eksiksiz biçimde uygulanması, illegalitenin terk edilmesi şart." dedi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını sonrası hazırlanan iddianameye ilişkin, "78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından, bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

18 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısı ile 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması samimi teklif ve temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

19 MAYIS

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek. Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız." dedi.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 Türk bayrağı dağıttı.

20 MAYIS

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla 22 İBB personeli ile şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü 22 Mayıs'ta tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun arkeoloji alanındaki önemli temsilcilerinden Japon arkeolog Sachihiro Omura, Kırşehir'de hayatını kaybetti.

21 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Macaristan'da liderlerle bir araya geldi. Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bugün zirvemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Akademisine gözlemci üyeliğine ilişkin aldığımız kararı çok önemli bir ilave adım olarak görüyoruz." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü" takdim edildi.

Anadolu Ajansı (AA), çalışan deneyimini değerlendirmek ve iş yeri mutluluğunu ölçmek amacıyla 23 ülkede faaliyet gösteren Happy Place to Work şirketi tarafından, medya sektöründe "Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" ünvanına layık görüldü.

Happy Place to Work, şirketlerin çalışanlarına sağladığı iş deneyimine göre akredite edildiği bir sertifika ve ödül programı sunuyor. Türkiye'de yılda ortalama 300 şirket, çalışan deneyimi sertifika sürecine katılım sağlıyor.

22 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmasının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine, "Artık darbecilerin yazdığı, darbecilerin ortaya koyduğu bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var." dedi.

Erdoğan, yeni anayasa için siyasi partilerle yapılacak görüşmelere ilişkin, şunları söyledi:

"Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Diyoruz ki gelin el ele verelim. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Komisyonlarımızı kuralım ve bu komisyonlarla beraber sivil anayasayı bir an önce oluşturalım ve milletimize takdim edelim. Hem milli olsun hem yerli olsun. Böyle bir anayasayı inşallah Türkiye görsün, yaşasın."

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

23 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İspanya'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortaya konacak ortak çabalar neticesinde Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu, bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1'in çok altında bir seviyedir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan dönüşünde kullandığı, "Benim tekrar aday olma derdim yok." ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, iş insanı İnan Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul merkezli 36 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

24 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

25 MAYIS

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu kapsamındaki Bakanlar Oturumu'nda imzaya açılan, ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin Bakanlar Bildirisi'ne Türkiye adına ilk imzayı attı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefatının 42. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i anarak,"Merhum Necip Fazıl, kelimelerle yalnızca şiir yazmadı, bir diriliş davasının harcını yoğurdu, bir neslin ruhuna istikamet verdi." ifadesini kullandı.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden devlet sanatçısı ve koro şefi Kutlu Payaslı (89), dün Bursa'daki evinde hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

26 MAYIS

Narin Güran cinayeti davasında 4 sanığa verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında ilk derece mahkemesinin sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'a verdiği hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

"Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Rüzgar", "Neler Oluyor Bize" ve "Aşık Oluyorum Eyvah" adlı şarkıların da aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser tedavisi gören sanatçı 77 yaşındaydı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

27 MAYIS

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ülkesini ona buna şikayet etmesini, Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Yolsuzlukların üzerini örtmek, hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini taaccüple seyrediyoruz. Açık söylüyorum, biz CHP'nin sırf bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyetine dönüşmesinden hiç memnun değiliz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili 10 hukukçunun görevlendirildiğini belirterek, "Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine de vesile olacak yeni anayasayı, evrensel ölçüleri yansıtan eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin ve demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın 163. kuruluş yıl dönümü programında da "Görevi, ünvanı, konumu ne olursa olsun, kamu malının dikkatsiz, ölçüsüz, usulsüz ya da savurgan bir şekilde kullanılması, beytülmalin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilmez." diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, karikatürist ve ressam Haslet Soyöz, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen, son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için öğle vaktini müteakip Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket ve diğer mal varlıklarına el konulduğu, şirketlere sulh ceza hakimliğince kayyum atandığı belirtildi.

Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 31 Mayıs'ta tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "yasa dışı bahis" suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ'ye düzenlenen operasyona ilişkin, "Papara AŞ'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu." bilgisini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 46 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-İstanbul 2" operasyonunda gözaltına alınan 279 şüpheliden 254'ü tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine patlayıcı madde atılması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.

28 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle bulunduğu Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Erdoğan, Laçın kentinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü zirveye katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan dayanışmanın önemini, bölgede yaşanan gelişmelerin, her geçen gün ortaya koyduğunu bildirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

29 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gittiği Azerbaycan'ın Laçın şehrindeki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok. Siyasi çıkarların ötesinde, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak uzun soluklu bir anayasayı ülkemize kazandırmak istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracak Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden el sallayarak uğurladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında, Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 132, Menbic bölgesinde ise 108 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini bildirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

30 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul'da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu söyledi.

İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini vurgulayan Erdoğan, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 11 ülke tarafından Interpol'ün 13'ü kırmızı, 1'i mavi bültenle ve 9'u difüzyon mesajıyla aranan 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

31 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun düzenlediği 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye, ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız." dedi.

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.