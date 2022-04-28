Kavcıoğlu: "Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz" - Haberler

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Kavcıoğlu: "Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz"

AA - Güncel
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.(6)

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AA / Güncel

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