Kavcıoğlu: "Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz"

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz ve olumlu gelişmelerle beraber onun daha da...