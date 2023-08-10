Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Ankara-Niğde Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu, Denizli-Antalya yolunun belirli kesimleri ve diğer birçok yol bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılmış veya kontrollü olarak kullanılmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 19-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometrelerinde ( Aydın gişeleri-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir- Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten çift yönlü izin veriliyor. Aydın Kuzey Kavşağı katılım kolu da trafiğe kapatılarak, otoyola girişler Aydın Güney Kavşağı'ndan gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Pozantı Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Denizli-Antalya yolunun 0-14. kilometreleri, Honaz Tüneli'ndeki elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından sağlanıyor.

Düzce-Bolu il sınırı-Bolu-Gerede yolunun 0-45. kilometrelerinde fiber optik kablo altyapı tesisi çalışmaları dolayısıyla muhtelif kesimlerde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolu, 14-15. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde kısa sürelerle ulaşıma kapatılacak.

Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 60-65. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Malatya-Sivas yolunun 13. kilometresinde Hasan Çelebi viyadüğündeki derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolunun 18-20. kilometrelerindeki hidrolik menfez yapım çalışması sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.