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Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj

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Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj düzenlendi. Sinyalizasyon sistemlerine düzenlenen saldırı sırasında çok sayıda kablo kesilirken bazıları ise yakıldı. Kentler arası ulaşım dururken halihazırda 800 bin yolcunun iptallerden etkilendiği bildirildi.

Paris'te 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları, bugünkü açılış töreniyle resmen başlayacak. Türkiye saatiyle 20.30'dan itibaren başlayacak oyunların açılış töreni, 210 dakika sürecek.

HIZLI TREN AĞINA SALDIRI

Oyunlar için Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bu sabah bir sabotaj haberi geldi. Fransız yetkililer, Olimpiyat'ın açılışına saatler kala ülkedeki hızlı tren ağının sabotaj saldırısına uğradığını bildirdi.

Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj

AFP haber ajansı, koordineli olduğu kanıtlarla ortaya çıkan sabotajın hızlı tren ağını felç etmeyi hedeflediğini bildirdi. Fransız demiryolu şirketi SNCF, üç ayrı hattın kundaklandığını ve yangın çıkarıldığını açıkladı.

Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj

İPTALLERDEN 800 BİN YOLCU ETKİLENDİ

Bu sabah itibarıyla başkent Paris ve diğer birçok şehirde hızlı tren seferleri iptal edilmiş durumda, istasyonlarda kuyruklar var. SNCF, halihazırda 800 bin yolcunun iptallerden etkilendiğini bildirdi.

Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj

DEMİRYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA VAR

Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Fransa'nın batı, kuzey ve doğusundaki tren seferlerinin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj

ÇOK SAYIDA TREN FARKLI HATLARA YÖNLENDİRİLDİ

SNCF'nin açıklamasında, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı.

Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj

"YOLCULUKLARINIZI ERTELEYİN"

Demir yolu ulaşımındaki aksaklıklardan etkilenenlere bildirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz." denildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Halil Arslan:

bütün dünya neden sessiz? vatandaşlarrı neden geri çagırmıyor ülke başkanları? Ortadoğu'da yada ülkemizde olsaydı büyük başlıklar atar tüm dünyaya orası güvenli degil diye servis ederlerdi

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1
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Kazim Akgün:

Bizde olsa hepsini geri çağırırlardı güvenlik adı altında terör saldırısınıda yapıştırırlar dı

yanıt41
yanıt2
Karaşal:

Dünyada hala birşeylere etki edebileceğini düşünen, yanlızca düşünmeyip eyleme geçen cengaverlerin olması umut verici. Soykırımcı israile hoşgeldin diyen olimpiyatların ateşi yanmaz inşallah.

yanıt6
yanıt0
1gerceklerinsesi:

Fransa öyle çok da güvenli bir ülke değil. En son yaşlı bir kadını evinin kapısından çıkarken dövüp kız torununu kaçırmaya çalışmışlardı. Öyle her avrupa ülkesi %100 medeni değil yani

61
3
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Yusuf ODEMIS:

Emin ol. Fransa iğrenç bir yer. Millet sadece TV de turistik yerlerini görüyor.

yanıt55
yanıt6
Ali Kerem:

israili orada sergilettirmeyin

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4
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Cevap :

Olimpiyat oyunları babanın düzenlediği etkinlik mi ?

yanıt6
yanıt28
Bende Sarı Kırmızı Yeşil poşeti seviyorum:

Resimlerde SARI ve YEŞİL ekranlar var. Sanki hemen hemen Kürdistan ?

3
41
yanıtYanıtla
Netherill:

sarı torba sana daha çok yakışır gibime geliyor.

yanıt4
yanıt0
Martin Sikertel:

Hangi millete, hangi dine tabi olursa olsun hiç bir insanın mağdur olmasını istemem; insana üzülürüm. Fakat bu tip olaylar kendisini dev aynasında gören terör destekçisi devletlere az çok ders oluyordur umarım kendi başlarına geldiğinde.

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