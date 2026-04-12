Haftanın tarihine bakış

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren Anayasa değişikliğini oylamak için 16 Nisan 2017'de sandık başına gitti.

Yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 kayıtlı seçmen için 167 bin 140 sandık kuruldu. Halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı.

25 milyon 157 bin 463 kişi "evet" oyu kullanırken, 23 milyon 779 bin 141 kişi de "hayır" oyunu tercih etti. Yurt dışı sandıklarda ise vatandaşların yüzde 59,1'i "evet", yüzde 40,9'u ise "hayır" oyu verdi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 1993'te vefat etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal, 17 Nisan 1993'te Cumhurbaşkanlığı döneminde vefat etti.

Bankacı bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak 1927'de Malatya'da doğan Özal, ilk, orta ve lise eğitimini farklı şehirlerde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü 1950'de bitirdikten sonra Elektrik İşleri Etüt İdaresinde çalışmaya başlayan Özal, ABD'de "mühendislik ekonomisi" alanında gördüğü uzmanlık eğitiminin ardından, Türkiye'de Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Semra Özal ile 1954'te evlenen ve üç çocuğu olan Özal, çeşitli devlet kademelerinde görev aldı.

Anavatan Partisini 20 Mayıs 1983'te kuran Özal, aynı yıl yapılan genel seçimde partisinin birinci gelmesi üzerine 45. Hükümet'i kurdu. Özal, 1983'ten 1991'e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kalmayı başardı.

TBMM tarafından 31 Ekim 1989'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Özal, 9 Kasım 1989'da başladığı bu görevde, ekonomik alanda attığı önemli adımların yanı sıra dönemin büyük sorunları arasında yer alan terörle mücadele konusunda da farklı bir strateji izledi.

Turgut Özal, 17 Nisan 1993'te, 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük geziden sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde vefat etti.

Ölümünden 19 yıl sonra 2012'de "cinayet sonucu öldüğü" iddiaları üzerine otopsi için Özal'ın mezarı açıldı.

Ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 19 yıl sonra mezarı açılan Özal'ın, kesin ölüm nedeni hala tespit edilemedi.

Belli başlı diğer olaylar

13 Nisan

1695- Fabllarıyla tanınan Jean de La Fontaine 74 yaşında öldü.

1909- 31 Mart Ayaklanması başladı.

1923- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakına bağlı olarak Futbol Heyeti Müttehidesi (Futbol Federasyonu) kuruldu. Federasyon, 21 Mayıs'ta FIFA üyeliğine kabul edildi.

1925- Ankara İstiklal Mahkemesi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ileri gelenlerinin evlerini arattı.

1933- Yüksek Mühendislik Mektebini (İstanbul Teknik Üniversitesi) bitiren Sabiha ve Melek hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kura sonucu Ankara ve Bursa nafıa (bayındırlık) idarelerine atandı.

1949- Türk Kadınlar Birliği, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün onursal başkanlığında kuruldu.

1975- 4 Hristiyan Falanjiste karşılık 27 Filistinlinin öldürülmesiyle Lübnan İç Savaşı başladı.

1979- İlk halı müzesi, Sultanahmet Camisi Hünkar Kasrı'nda açıldı.

1982- Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar, Yüce Divan'da 9 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

1987- Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Aziz Nesin, Prof. Dr. Rona Aybay, Panayot Abacı ve Oğuz Aral, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneğini kurdu.

1994- RTÜK'ün oluşturulduğu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.

1994- TYT Bank, hükümet tarafından kapatıldı.

1998- Terör örgütü PKK'nın önde gelen sorumlularından Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığının "Yarasa" operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

1999- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e verilmesi kararlaştırıldı.

2004- Sinemadan tiyatroya dönüştürülen Ankara'daki Akün Sahnesi, "Ayaktakımı Arasında" isimli oyunla perdelerini açtı.

2005- Anadolu Ajansı görüntülü yayın servisi yurt dışından ilk canlı yayınını, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Beşşar Esed'in resmi davetlisi olarak Suriye'nin başkenti Şam'a ziyareti sırasında yaptı.

2009- "Ergenekon" soruşturması kapsamında aralarında Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve akademisyenlerin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Haberal'ın da arasında bulunduğu bu kişilerden bazıları 17 Nisan'da tutuklandı.

2017- ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın Nangahar şehrinde DEAŞ kampına "nükleer olmayan en büyük bomba" ve "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43 bombasıyla hava saldırısı düzenledi.

2017- ABD'nin ilk siyahi Müslüman kadın yargıcı Sheila Abdus Salaam (65), New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri'nde ölü bulundu.

2018- Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları dolayısıyla ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edildi.

2018- 28 Şubat davasında 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirdi.

2022- Türkiye Uzay Ajansı, "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde sistem seviyesi ateşleme testini başarıyla gerçekleştirdi.

2024- İran, İsrail'e insansız hava araçları ve füzelerle kapsamlı saldırı başlattı.

2025- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yurdun dört bir yanında "Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk" yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlikte binlerce kişi Filistin'e destek mesajı verdi.

14 Nisan

1865- ABD Başkanı Abraham Lincoln bir suikastçı tarafından öldürüldü.

1900- Paris Uluslararası Fuarı açıldı. Fuarda Osmanlı Pavyonu da vardı.

1912- "Vereinigte Maschinen Fabriken" adlı Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü, törenle hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı sağlandı. "Müruriye" denilen geçiş parasını, önünde büyük bir cep bulunan önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.

1918- "1914-1916" savaşında Rus ordusunun işgaline uğrayan, bir süre de Ermeni çetelerince işgal edilen Doğubayazıt, işgalden kurtuldu.

1928- Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey, bakanlık bütçesinin kullanılmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divan'a verildi.

1931- İspanya'da Kral XIII. Alfonso tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi.

1945- Anadolu Ajansı Muhabiri Salih Köse Raif Çorlu, II. Dünya Savaşı'nda Fransa'da görev yaparken Strazburg'un bombalanması sırasında yaşamını yitirdi. Çorlu, 7 Kasım 1945'te General de Gaulle tarafından verilen Salip-Harp Defne Dallı Nişan ile taltif edildi.

1963- Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) kuruldu.

1986- Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) fesih kararı aldı.

1987- Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik başvurusu, Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve AET Dönem Başkanı Leo Tindemans'a verildi.

1992- Başbakan Turgut Özal'a silahlı saldırıda bulunan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Kartal Demirağ, şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.

1994- ABD jetleri, Irak'ın kuzeyinde, 3 Türk subayının da bulunduğu iki helikopteri "yanlışlıkla" düşürdü.

1994- Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın grup konuşması hakkında DGM, Ankara Cumhuriyet ve Yargıtay başsavcılıkları üç ayrı soruşturma açtı.

1999- NATO savaş uçakları "yanlışlıkla" Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı, 75 kişi yaşamını yitirdi.

2000- Rusya, nükleer savaş başlığı sayısının indirimini öngören START-II Anlaşması'nı onayladı.

2010- Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 2 binden fazla insan hayatını kaybetti.

2013- Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nın 41'incisine katılan üç Türk mucit dört ödül kazandı.

2014- Pakistan'da yamyamlıkla suçlanan iki kişi yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramada, bazı vücut parçaları ve bir çocuğa ait kafatası bulundu.

2015- Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Cumhuriyet tarihinde ilk kez umre programına Kudüs'ü de ekledi.

2020- ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

2020- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, Kovid-19 şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2021- Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

2023- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

15 Nisan

1912- 2 bin 340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanic transatlantiği, New Foundland'ın güneyinde buz dağına çarparak battı, 1513 kişi yaşamını yitirdi.

1922- Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan "insülini" buldu.

1925- Lozan Konferansı'nda çözümü Türkiye ile İngiltere'ye bırakılan Musul konusunda İngiltere ile yaşanan sorunlar devam ederken, Doğu'da devlete karşı ayaklanan Şeyh Sait, Bingöl ile Muş arasındaki Bağlan'da yakalandı.

1929- Etnografya Müzesi'nde Birinci Genç Ressamlar Sergisi açıldı. Nurullah Cemal (Berk), Cevat (Dereli), Refik Fazıl (Epikman) gibi sanatçıların eserleri sergilendi.

1931- Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kuruldu.

1933- Ankara-İstanbul tarifeli uçak seferleri başladı.

1934- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Büyük Taarruz'da 4. Kolordu Komutanı olan Kemalettin Sami Paşa vefat etti.

1942- TBMM'de, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine bağlı "Bir Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun" kabul edildi.

1946- Milli Kütüphane Hazırlık Bürosu kuruldu. (Kurucusu Adnan Ötüken olan kütüphane, 15 Ağustos 1948'de okuyuculara açıldı.)

1956- Serbest Güreş Milli Takımı, Macaristan'ı 8-0 yendi.

1967- New York ve San Fransisco'da yaklaşık 200 bin kişi Vietnam Savaşı'nı protesto etti.

1970- İlk elektronik hesap makinesini Japonlar buldu.

1980- Fransız düşünür ve yazar Jean Paul Sartre vefat etti.

1994- Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, (GATT) 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi.

2003- Dünya Haber Ajansları Zirvesi, Anadolu Ajansının ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı.

2011- Türk F-16'larının gösteri uçağı "SOLOTÜRK" ilk uçuşunu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törenle yaptı.

2015- Avrupa Parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren ve Türkiye'ye Ermeni tezlerini kabul etmesi çağrısı yapan bir karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

2017- Suriye'de rejim bölgesinden çıkan konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendi, 112 kişi hayatını kaybetti.

2017- Dünyanın en yaşlı kadını olan İtalyan Emma Morano'nun 117 yıl 137 günlük yaşamı sona erdi.

2019- Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatı tamamen çöktü. Yangında, Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara karşın ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapı büyük ölçüde zarar gördü.

2023- Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, uzaya fırlatıldı. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanan İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, savunma, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek şekilde tasarlandı.

16 Nisan

1917- Bolşevik lider Lenin, sürgünden Rusya'ya döndü.

1924- Lozan Antlaşması'nı takiben imzalanan Umumi Af Beyannamesi gereğince 1 Ağustos 1914-20 Kasım 1922'de "Askeri ve Siyasi Nitelikte Suçlardan Maznun ve Mahkum Türkler ve İtilaf Devletleri Tebaasından Kişilerin Affı Hakkında Kanun" kabul edildi.

1928- Yüce Divan, eski Bahriye Vekili İhsan Bey (Topçu) ile Bilecik Milletvekili Dr. Fikret Bey'i mahkum etti ve milletvekilliklerini düşürdü.

1948- Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu, Türkiye örgüte katıldı.

1972- İnsanoğlunun 5. ay yolculuğu, "Apollo 16" uzay aracıyla başladı.

1974- Eski DP'lilerin siyasi haklarının iadesine ilişkin Anayasa değişikliği kabul edildi.

1982- CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı.

1988- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) askeri sorumlusu Ebu Cihad, Tunus'ta İsrail komandoları tarafından öldürüldü.

2014- Güney Kore'nin güneyindeki Incheon kentinden turistik Jeju adasına giden bir feribot battı. 325'i lise öğrencisi 476 kişinin bulunduğu feribotta 289 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore Başbakanı Chung Hong-won, feribot kazası nedeniyle 27 Nisan'da istifasını sundu.

2016- Etiyopya'ya Güney Sudan sınırından sızan silahlı bir grubun Gambela bölgesinde düzenlediği saldırıda 208 kişi öldü, 13 köy yağmalandı, 36 çocuk kaçırıldı, 2 bin büyükbaş hayvan çalındı. Olay sonrasında ülkede 2 gün süreyle yas ilan edildi.

2017- Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gitti. Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı.

2024- İsrail ordusunun baskın düzenleyerek 2 hafta boyunca yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü ve harabeye çevirdiği Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulundu.

17 Nisan

1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

1924- İtalya'da genel seçimleri, Benito Mussolini'nin Ulusal Faşist Partisi kazandı.

1939- Kurtdereli Mehmet Pehlivan, 75 yaşında vefat etti.

1940- Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.

1941- Merkez Bankası'nın yurt dışında bastırdığı 100 liralık ve 50 kuruşluk banknotları taşıyan gemi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda kaza geçirdi ve banknotlar denize dağıldı.

1952- Türkiye ile ABD arasında telefon görüşmelerine başlandı.

1954- Çanakkale Anıtı'nın temeli atıldı.

1957- Atatürk Orman Çiftliği'nden arazi satılabilmesine olanak tanıyan kanun kabul edildi.

1961- ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Fidel Castro'yu devirmek üzere Küba'ya çıkarma yaptı. "Domuzlar Körfezi Harekatı" olarak bilinen çıkarma, Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı.

1969- Eski Çekoslovakya'nın "liberal" başbakanı Aleksandr Dubçek, Sovyet askeri müdahalesinin ardından istifa etti. Yerine Gustav Husak atandı.

1972- ABD'de, Nixon yönetiminin 1972 seçimlerinde siyasal rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. "Watergate" adıyla anılan olaya adı karışan üç danışman ve bir savcı istifa etti.

1978- Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ve üç yakını, postayla gönderilen paketteki bombanın patlaması sonucu öldü. Olaydan sonra 700 iş yeri tahrip edildi, CHP İl Merkezi yakıldı.

1993- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çankaya Köşkü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

1999- Bakü-Supsa Boru Hattı'nın resmi açılışı yapıldı.

2008- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı TBMM'de kabul edildi. Kanuna göre, kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı 65'e çıkarıldı. Emeklilikte SSK (SGK) kapsamında çalışanlarda aranan 7 bin günlük prim ödeme gün sayısı 7 bin 200'e yükseltildi.

2010- Uganda'da babası öldüğünde 3 yaşında olan ve yandaşları tarafından "dünyanın en genç kralı" ilan edilen Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, 18 yaşına girmesiyle resmen taç giydi.

2016- Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un kuzeybatı kıyı kesiminde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 661 kişi öldü, 6 binden fazla kişi yaralandı, 28 binden fazla kişi evsiz kaldı. Deprem yaklaşık 3 milyar dolarlık hasara neden oldu.

2018- Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2018- Şair Cemal Safi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2020- Gazeteci-tarihçi yazar Orhan Koloğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2021- Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Avrupa Judo Şampiyonası'nda erkekler 81 kilo finalinde Belçikalı Matthias Casse'yi yenen Vedat Albayrak, altın madalya elde etti.

18 Nisan

1906- San Francisco kenti, 7,7 büyüklüğündeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 500 kişi öldü, 100 bin kişi evsiz kaldı.

1936- İzmit Kağıt Fabrikasında ilk kağıt imal edildi.

1943- Gazel türünde eserlerle ün yapan ses sanatçısı Hafız Burhan (Burhan Sesyılmaz) Ankara'da vefat etti.

1954- Albay Cemal Abdül Nasır, Mısır'da kralı askeri darbeyle devirerek iktidarı ele geçirdi.

1955- Albert Einstein, ABD'nin Princeton kentinde 76 yaşında hayata veda etti.

1977- Veli Ballı, Boston Maratonu'nda ikinci oldu.

1982- Devlet Mezarlığı Hakkındaki Kanun uyarınca Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir alan Devlet Mezarlığı olarak belirlendi.

1983- Lübnan'daki ABD askeri varlığını protesto etmek amacıyla Beyrut'taki ABD elçiliğine düzenlenen intihar saldırısında bombacının da aralarında bulunduğu 63 kişi öldü.

1988- Şair Oktay Rifat 74 yaşında vefat etti.

1989- Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi.

1998- Yunanistan'ın cuntadan çıkmasını sağlayan devlet adamı Konstantin Karamanlis, 91 yaşında Atina'da vefat etti.

2002- Eski Afganistan Kralı Zahir Şah, 29 yıllık sürgünden ülkesine döndü.

2007- Malatya'da, Hristiyanlık ile ilgili kitaplar dağıtan Zirve Yayınevi'ni basan saldırganlar, biri Alman, 3 kişiyi öldürdü.

2007- TBMM Başkanvekili ve CHP Bursa Milletvekili Ali Dinçer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2010- KKTC'de cumhurbaşkanlığına Derviş Eroğlu seçildi.

2010- Kübalı yazar ve siyasi eylemci Carlos Franqui, yaşamını yitirdi.

2016- Milli jimnastikçi Tutya Yılmaz, artistik jimnastikte 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Kota Müsabakalarında ilk 24 sporcu arasına girmeyi başaran milli sporcu, olimpiyat kotası alarak tarihe geçti.

2017- Tunceli'nin Pülümür ilçesinde havalandıktan kısa süre sonra hava şartları nedeniyle düşen "Sikorsky" tipi polis helikopterindeki bir hakim, yedi polis, bir astsubay ve üç kişilik mürettebat şehit oldu.

2018- Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, İstanbul Sirkeci'de bir kafede bıçaklandı. 75 yaşındaki Vuralhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2018- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir dönem gezi teknesi olarak da kullandığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yılını dolduran "TCG Acar" gemisi müze oldu.

2018- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Abdullah Finans Merkezi'nde ülkenin ilk sinema salonu açıldı.

2020- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.

2021- Milli sporcu Rabia Cirit'in İtalya'da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'si 3. serisinde gülle atmada elde ettiği 8.14 metrelik derecesi Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından onaylandı. IPC'nin kararıyla Rabia Cirit, kadınlar gülle atmada gümüş madalya kazandı.

2021- Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.

2022- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı.

2023- Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle raylara indirildi.

19 Nisan

1775- Amerikan Devrimi başladı. Sömürgeci İngiliz birlikleri ile bağımsızlık savaşçıları, Massachusetts eyaletinin Lexington kentinde çatıştı.

1925- 29 Ekim'in "ulusal bayram" olarak kabulü hakkındaki kanun onaylandı.

1926- Türk karasularında her türlü denizcilik işlerini Türk vatandaşlarına tahsis eden ve ecnebilerin kabotaj hakkına son veren Kabotaj Kanunu kabul edildi.

1938- Kırşehir ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 149 kişi hayatını kaybetti.

1947 - Hindistan'da Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti.

1948- ABD, yeni bir atom silahını Marshall Adası'nda denedi.

1971- Sovyetler Birliği, "Salyut I" adındaki dünyanın ilk uzay istasyonunu uzaya gönderdi. 15 metre uzunluğundaki istasyon, bilimsel bir laboratuvardı.

1984- Avni Dilligil Tiyatro Ödülü, "Galileo Galilei" oyunuyla Dostlar Tiyatrosuna verildi. Yıldız Kenter "en iyi kadın oyuncu", kardeşi Müşfik Kenter "en iyi erkek oyuncu" seçildi.

1993- Şair, öykü ve oyun yazarı Sabahattin Kudret Aksal yaşamını yitirdi.

1994- Sinema sanatçısı Turgut Boralı, 71 yaşında hayatını kaybetti.

1995- ABD'nin Oklahoma eyaletinde resmi bir binaya konulan bombanın patlamasıyla 100'den fazla kişi öldü. Bombayı eski bir asker olan 28 yaşındaki Timothy McVeigh'in yerleştirdiği ortaya çıkarıldı.

1999 - Karikatürist Tekin Aral, 58 yaşında İstanbul'da vefat etti. 1941'de doğan Aral, ağabeyi Oğuz Aral ile Gırgır ve Fırt dergilerini mizah dünyasına kazandırdı.

2007- Çankaya Köşkü'nden önce Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılan "Atatürk Müze Köşkü" restorasyonu tamamlandıktan sonra törenle ziyarete açıldı.

2008- Eski bakanlardan Ayvaz Gökdemir, Ankara'da kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede vefat etti.

2010- Irak'taki El Kaide'nin lideri Ebu Eyüp El Masri öldürüldü.

2013- Diyanet İşleri Başkanlı binasının yan tarafından, aynı anda 6 bin kişinin ibadet edebileceği Ahmet Hamdi Akseki Camisi açıldı.

2016- Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği fonun 110 milyon avroluk kısmını serbest bıraktı.

2017- Musul'un batı yakasında düzenlenen saldırılarda DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı ile örgütün önde gelen 6 ismi öldürüldü.

2017- Fransa'da tavuk gibi "kuluçkaya yatan" sanatçı Abraham Poincheva, üç hafta sonra sonuç aldı. Sanatçının üzerine oturduğu 10 yumurtadan birindeki civciv çıktı.

2017- Sinema ve tiyatro sanatçısı Bülent Kayabaş, 72 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2021- ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'yi başarıyla uçurdu. Yaklaşık 1 dakika uçan Ingenuity, "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçti.

2024- ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti.