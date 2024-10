ANTALYA Şehitler için gıyabi cenaze namazı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde cuma namazının ardından TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit olanlar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Emine Özmüftüoğlu Camii'nde cuma namazının hemen ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan 5 kişi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Etkinliğe birçok vatandaş ellerinde pankart, Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

Cenaze namazı sonrası açıklama yapan Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) sözcüsü Sait Durusoy, "İki gün önce Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen aşağılık saldırının siyonizmin uşakları tarafından yapıldığını bilmeyen var mı? Maalesef bu saldırıda 5 kardeşimiz şehit düşmüş, 21 kardeşimiz de yaralanmıştır. Siyonizme karşı harekete geçmek için, ses çıkarıp meydanları doldurmak için illa ki üzerimize binlerce ton bomba mı atılması gerekiyor? Başta kendi ülkemizin yöneticileri olmak üzere tüm İslam ülkelerinin liderlerinden bir an evvel İsrail rejimine karşı harekete geçmelerini istiyoruz. Bizler; İslam ülkelerinden İsrail rejimine giden petrol istemiyoruz. Bizler; İslam ülkelerinin başkentlerinde İsrail büyükelçilikleri görmek istemiyoruz. Bizler; İslam ülkelerinin İsrail ile herhangi bir ilişki içerisinde olmasını istemiyoruz. Peki biz ne istiyoruz? Bir an evvel İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istiyoruz. Bir an evvel İslam Barış Gücü'nün oluşturulup İsrail rejimine müdahale edilmesini istiyoruz. Bir an evvel İslam Birliği'nin kurulmasını ve İsrail'in İslam coğrafyasının ortasından çıkarılmasını istiyoruz. ve tüm bunlar için tüm İslam ülkelerinin liderlerine sesleniyoruz; siz ayağa kalkmadığınız sürece Gazze ve Lübnan'da soykırım sürecek" dedi.

Haber - Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA,