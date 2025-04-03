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Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!

Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri küresel piyasaları derinden etkilemeye başladı. Dolar gerilerken, altın ve gümüşte de düşüş görüldü. ABD borsası ise bugün 2 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün yeni gümrük tarifelerini tüm dünyaya ilan etti. Gümrük oranlarına tüm dünyadan sert tepkiler gelirken, küresel piyasalarda da sert dalgalanmalara neden oldu.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN ABD BORSASINA MALİYETİ 2 TRİLYON DOLAR

Yeni gümrük vergileri en büyük darbeyi ABD borsasına indirdi. ABD borsası bugün 2 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşadı.

Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!

DOLARDA YÜZDE 2'DEN FAZLA DÜŞÜŞ

Dolar endeksinde de yüzde 2'den fazla gerileme kaydedildi. Dolar, önceki gün gördüğü 104 seviyesinden iki günde 101 seviyesinin altına kadar düştü. Dolar sert gerilemesini Euro karşısında da sürdürdü. Dolar/Euro paritesi ekim ayından bu yana ilk kez 1,1 seviyesinin üzerine çıkıp 1,1146'ya kadar yükseldi. Dolar/TL paritesinde de sınırlı gerileme yaşandı. Parite, 37,83'e kadar indi.

ALTIN VE GÜMÜŞ DE KAYBETTİRDİ

Güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşte yeni gümrük tarifelerinden nasibini aldı. Yüzde 1,5'in üzerinde değer kaybeden ons altın, 3.054 dolardan işlem gördü. Gümüşte ise oynaklık çok daha yüksek oldu. Yüzde 6'ya kadar düşen ons gümüş fiyatı 32 doların altına indi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

daha beter ol abd

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

ülkemiz yine bildiğimiz gibi yükseldi heryerde düştü bizde aynı .

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Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Trumph a verilen görevde o zaten.Rusya yı güçlendirip Abd yi zayıflatmak.

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