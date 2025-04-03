İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp cezaevine gönderilirken, İBB Başkanlığı görevinden de alındı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısı yaptı.

BOYKOT KAMPANYASIYLA İLGİLİ İLK ANKET

Özel, aralarında bazı medya kuruluşlarının da yer aldığı şirketlerin boykot edilmesini isterken, önceki gün de ülke genelinde boykot çağrısında bulundu. ASAL Araştırma ise, Özgür Özel'in boykot çağrısıyla ilgili gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı.

26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette katılımcılara, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlattığı boykot çağrılarını doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 57.3'ü "Hayır, doğru bulmuyorum." yanıtını verdi.

Ankette boykotu doğru bulanların oranı ise yüzde 29.1'de kaldı. Katılımcıların yüzde 13.6'sı bir fikri olmadığını belirtti.

ASAL Araştırma, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in başlattığı boykot ile ilgili anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 57.3'ü boykotu yanlış bulduğunu söylerken, boykotu destekleyenlerin oranının yüzde 29.1'de kalması ise dikkat çekti.