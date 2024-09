Büyükataman: Osmanlı'nın Mirasıyla Barış ve Hoşgörüyü Sağlamalıyız

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, " Osmanlı Devleti'nin muhteşem medeniyetinin mirasçısı olarak bizler barışın ve hoşgörünün, adaletin ve istikrarın, hüküm sürmesi için çalışmayı, insanlık adına bir vazife olarak görmeliyiz." dedi.

Büyükataman, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'nda yaptığı konuşmada, 400 çadırlık bir Türkmen beyliğinden cihan imparatorluğuna uzanan şanlı mazinin ilk taşlarının Söğüt'te döşendiğini söyledi.

Medeniyetin kadim diyarı Söğüt'ün Türk milletinin yeniden dirilişine, tarih sahnesine çıkışına ve egemenliğine sahne olduğunu belirten Büyükataman, büyük Türk milletinin Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin kutlu etrafında birleşerek zaferden zafere koştuğunu vurguladı.

Büyükataman, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü coğrafyalarda barış, hoşgörü ve adaletin hakim olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Üzülerek tanık oluyoruz ki bugün Osmanlı bakiyesi milletlerin hiçbirinde huzur ve barış kalmamış, bu ülkelerde tarih adeta tersine dönmüştür. Balkanlar bin parçaya bölünmüş ve her biri kan davalarının esiri olmuştur. Halep ve Bağdat savaşların pençesinde tükenmiş ve işgal edilmiştir. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar birçok bölge istikrarsızlığa mahkum olmuştur. Osmanlı Devleti'nin kurduğu barış ve hoşgörü düzeni bir daha sağlanamamış, bu coğrafyalar kanlı emperyalizmin kıskacında sömürülmüş savaşlar ve çatışmalar hüküm sürmüştür.

Osmanlı Devleti'nin muhteşem medeniyetinin mirasçısı olarak bizler barışın ve hoşgörünün, adaletin ve istikrarın, hüküm sürmesi için çalışmayı, insanlık adına bir vazife olarak görmeliyiz. Türk İslam medeniyetinin mirasçısı olduğumuzun bilinciyle tarihe karşı sorumluluğumuzun farkında olmalıyız. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri doğru okumalı ve tarihin bizi çağırdığını asla unutmamalıyız."

Bugün bir bütün olan büyük Türk tarihini ayrıştırmak için fitne üretenlerin temel hedeflerinin istikbaldeki Türk varlığı olduğunu belirten Büyükataman, "Ne yaparlarsa yapsınlar birliğimizden, bütünlüğümüzden ve ortak kader anlayışımızdan rahatsız olanların hesapları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Allah'ın izniyle tek tek bozulacaktır. Mazluma umut, zalime korku veren büyük Türk milletinin yürüyüşü durdurulamayacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişinin önüne hiçbir güç geçemeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Osmanlı olmayınca, yani Müslüman Türk olmayınca huzur da yok, adalet de yok, barış da yok"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de Bilecik Valiliği başta olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dalları, 3 kıtaya, 7 iklime uzanan, yüzyıllarca gölgesinde sevginin, adaletin, hakkın hakim olduğu ulu çınarın tohumunun burada atıldığını belirten Destici, "Atamız, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından, yine atamız Ertuğrul Gazi'ye, 1281 tarihinde uç beyliği verildiği günden bu yana, Söğüt'te toyumuz toplanıyor." diye konuştu.

Destici, dünyanın her yerinde sömürünün, haksızlığın, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir çağın yaşandığını vurgulayarak, "Tarihte, Türk'ün hakimiyetinde, Osmanlı'nın idaresinde, yüzlerce yıl, her dinden, her ırktan, her milletten, insanların, huzurla, güvenle, barış içinde yaşadıkları o topraklarda Osmanlı olmayınca, yani Müslüman Türk olmayınca huzur da yok, adalet de yok, barış da yok. Onun için biz var olmak zorundayız." dedi.

Türk milletini kimsenin ayırmasına fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"Güvenliğimiz için, gelecek nesillerimiz için devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü koruyabilmek için daha güçlü olmak zorundayız. Bugün, insanlığın, özellikle tüm dünya Müslümanlarının, Osmanlı'nın, Türk'ün gücüne ve adaletine duyduğu ihtiyacı görmezden gelemeyiz, yok sayamayız. İnsan hayatının, insan kanının, artık her şeyden daha değersiz sayıldığı bir zaman diliminde ve o topraklarda yeniden, mazlumların acılarının devası olmak için Türk ve Müslüman kardeşlerimizin koruyucu kalkanı olmak için yeniden, dünyada adaletin ve hakkın hakim olması için yeniden, daha güçlü bir şekilde var olmak mecburiyetindeyiz."

"İlk günden beri yüreğimiz kan ağlıyor, ciğerlerimiz parçalanıyor"

Destici, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını anımsatarak, "İlk günden beri yüreğimiz kan ağlıyor, ciğerlerimiz parçalanıyor. Ona bu ölümü, bu acıyı, bu kötülüğü yapanı işte adalet işleyecek, idam gelecek, ibreti alem için sallandıracaksın ve bir daha hiç kimse aklından küçük çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi geçiremeyecek. Ben yavrumuzu rahmetle anıyorum. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

"Bizlerin en önemli görevi, gelecek nesillere bu mirası ulaştırmaktır"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş da Söğüt'ün sadece bir ilçe değil, tarihi şekillendiren bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

Ertuğrul Gazi'nin bu topraklarda sadece bir devletin temellerini atmakla kalmadığını, aynı zamanda asırlardır süregelen bağımsızlık ve adalet anlayışını da yeşerttiğini dile getiren Taş, "Bugün burada bu şanlı mirası anarken Ertuğrul Gazi'nin devlet ve millet anlayışını anlamak ve geleceğe taşımak hepimizin görevidir. Çünkü onun temsil ettiği değer yalnızca bir döneme ait değil, bugün de yolumuzu aydınlatan değerlerdir. Söğüt aynı zamanda bizim için kuruluşun ve kurtuluşun simgesidir." dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de Osmanlı'nın Söğüt'te bir beylikten doğan inanç ve azimle, çağ açıp çağ kapatan bir imparatorluğa ulaşarak kahramanlıklarıyla tarihin akışına yön verdiğini vurguladı.

Aygöl, miras kalan bu ruhun hala diri ve ilk günkü gibi canlı olduğunu ifade ederek, "Bunun en büyük göstergesi de dünyanın en eski toylarından biri olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne binlerce gönül dostunun katılarak atasına verdiği değeri göstermesidir. 8 asır önce Ertuğrul Gazi'nin otağında parlayan kıvılcım bugün hala milyonlarca Osmanlı torununun yüreğini ısıtmaya devam etmektedir. İçimizdeki bu manevi güçle geleceğimizi şekillendirmeye ilelebet devam edeceğiz. Bu kültürün bekçisi olan bizlerin en önemli görevi, gelecek nesillere bu mirası ulaştırmaktır." dedi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da ülkenin dört bir yanından Söğüt'e gelenlere teşekkür etti.

Notlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Burada dua edilmesinin ardından geçilen tören alanında konuşmalar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Protokol konuşmalarının ardından etkinlikler gerçekleştirildi.

Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü tarafından Bursa'da bu yıl kurulan Türkiye'nin ilk ve tek kadın kılıç kalkan ekibinin gösterisi, törene katılanlardan alkış aldı. Halk oyunlarının sergilendiği törende, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı merasim ve mehteran birlikleri gösteri sundu.

Tören, askeri bando eşliğinde selamlama geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile çok sayıda vatandaş katıldı.