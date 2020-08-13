Görme engelli annenin okuma azmini gördü, özel telefon hediye etti
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Görme engelli annenin okuma azmini gördü, özel telefon hediye etti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan yüzde 92 görme engelli olan Nurten Donturan (40) açık lise sınavına girerken, okuma azmi ile dikkat çekti.

Görme engelli annenin okuma azmini gördü, özel telefon hediye etti
13.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:50

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan yüzde 92 görme engelli olan Nurten Donturan (40) açık lise sınavına girerken, okuma azmi ile dikkat çekti. Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi fen bilgisi öğretmeni Süleyman Dilmen, Nurten Donturan'a hayırseverlerin yardımıyla içerisinde görme engelliler için program bulunan cep telefonu hediye etti.

Akyazı ilçesinde yaşayan ve yüzde 92 görme engeli olan 2 çocuk annesi Nurten Donturan, 25 Temmuz'da açık lise sınavına girdi. Sınavda görevli Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilgisi öğretmeni Süleyman Dilmen, Nurten Donturan'ın okuma azmine hayran kalarak, Donturan'ı Akyazı Vakıf Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Süleyman Dilmen, Nurten Donturan'a hayırseverlerin desteğiyle içerisinde görme engelliler için özel yazılımı olan cep telefonu hediye etti.En büyük hedefi liseyi bitirip KPSS sınavına girerek memur olmak olan Nurten Donturan, görme engelliler için kitapların dijital ortamda sunulmasını istedi. Nurten Donturan yaklaşık 10 yıl önce trafik kazasında yaralandığını ve yüzde 92 oranında görme engelli olduğunu belirterek, 'Ben gözümü kaybettiğinde büyük oğlum 5 yaşındaydı. Ben onun omuzuna tutarak hayatımı sürdürüyordum, o zaman baston eğitimi yoktu. İlker 6 yaşındayken, Semih dünyaya geldi. Semih'i biz İlker ile beraber büyüttük. Görüp de görmemek çok farklı bir şey. Her şeyiniz elinizden alınmış gibi oluyor. Doğuştan olsaydı belki bu kadar zorluklarla karşılaşmazdım. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin, şükürler olsun bu halime. Asla şikayetçi değilim. Her sağlam kişi engelli adayıdır' dedi.

Donturan'ın öğrenme aşkının yüksek olduğunu söyleyen Süleyman Dilmen, '25 Temmuz günü Açık Öğretim Sınavında yüzde 92 görme engelli olduğu için tek kişilik sınavda karşılaştığımız Nurten Hanım'ın evine gittik. El işi yaparak eve katkı sağlamaya çalışıyor, çok güler yüzlü. Yemek ve ev işine 15 yaşındaki öğrenci olan oğlu destek oluyor. Nurten Hanım hiç isyan etmemiş, engelli kamu personeli sınavı için hazırlanma ve memur olma hedefi var. Kendisi de oğlu da 9'uncu sınıfta. Öğrenme aşkı büyük. Kur'an'a düşkün. Öğrenme aşkı yüksek. Daha iyi bir telefona ihtiyacı olduğu için hayırseverlerin katkılarıyla görme engelliler için özel yazılımı olan cep telefonu alıp hediye ettik' diye konuştu.


Kaynak: DHA

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