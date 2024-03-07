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Sakarya'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde göreve giden sivil polislerin içerisinde bulunduğu otomobilin karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda göreve giden sivil polislerin içerisinde bulunduğu otomobilin karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, D-140 kara yolu Adapazarı-Mudurnu yolu Küçücek Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göreve giden polislerin içerisinde bulunduğu A.Ş. kontrolündeki 54 ZD 982 plakalı otomobil ile S.Ö. idaresindeki 54 AFZ 437 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrularak refüje çıkan 54 ZD 982 plakalı otomobil içerisinde bulunan A.Ş. ve R.B. isimli iki polis memuru yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan yaralı R.B., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı polisler, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildikleri öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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