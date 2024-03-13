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Sakarya'da traktör kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki 3 çocuk babası, Karaçalılık Mahallesi Merkez Cami'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden36 yaşındaki 3 çocuk babası, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi Karaçalı Sokak'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Pekcan (36) kontrolündeki 54 HD 308 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen sürücü Pekcan, devrilen traktörün altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde Pekcan, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Pekcan, bugün Karaçalılık Mahallesi Merkez Cami'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karaçalılık Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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