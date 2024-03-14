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Akyazı'da Midibüs Kazası: 75 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti

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Sabah namazından çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki İsmet Gül, midibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sabah namazından çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen ve midibüsün çarpması neticesinde ağır yaralanan 75 yaşındaki vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastane Mahallesi Ada Caddesinde meydana gelen olayda, sabah namazını kıldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki İsmet Gül, midibüsün çarpması neticesinde ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmet Gül, Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Midibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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