Sakarya'da SUV Tipi Araç Çocuğa Çarptı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yola atlayan 4 yaşındaki çocuk, SUV tipi aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yola atlayan 4 yaşındaki çocuk, SUV tipi aracın çarpması neticesinde yaralandı.
İnönü Mahallesi 7005. Sokak'ta meydana gelen kazada 4 yaşındaki Ü.E. isimli çocuk, koşarak yola atladığı esnada E.U. idaresindeki 41 EU 980 plakalı Dacia marka SUV tipi araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA