Sakarya'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E.G. idaresindeki 81 AZ 654 plakalı Mitsubishi marka minibüs ile M.B. idaresindeki 54 ET 069 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan E.G., F.G. ve E.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA