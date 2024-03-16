DEVA Partisi Akyazı adayı Ahmet Üzmen kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Akyazı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Akyazı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Akyazı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi AkyazıBelediye Başkan Adayı Ahmet Üzmen kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET ÜZMEN KİMDİR?

Ahmet Üzmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Akyazı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AKYAZI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Akyazı adayı belli oldu. DEVA Partisi Akyazı Belediye Başkan Adayı Ahmet Üzmen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.