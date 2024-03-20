Sakarya'da evin terasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaçalılık Mahallesi Karaçalılık Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, binanın terasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe sebep olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA