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Sakarya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazada, traktörün devrilmesi sonucu sürücü altında kaldı ve olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Ancak yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi Karaçalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Pekcan (36) kontrolündeki 54 HD 308 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen sürücü Pekcan, devrilen traktörün altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde Pekcan, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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