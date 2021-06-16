Galler maçında ilk 11'ler belli oldu
EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye ile Galler arasında oynanacak maçın ilk 11'leri açıklandı.
EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye ile Galler arasında oynanacak maçın ilk 11'leri açıklandı.
Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19: 00'da başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski olacak.Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde: TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
GALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore
Kaynak: Demirören Haber Ajansı