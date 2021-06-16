Galler maçında ilk 11'ler belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galler maçında ilk 11'ler belli oldu

Galler maçında ilk 11'ler belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye ile Galler arasında oynanacak maçın ilk 11'leri açıklandı.

EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye ile Galler arasında oynanacak maçın ilk 11'leri açıklandı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19: 00'da başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski olacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde: TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

GALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye-Galler
Türkiye-Galler
İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı
Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Emel Sayın Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galler maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 18:12:10. #1.16#

title