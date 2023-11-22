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Galler maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın son durumu belli oldu

Trabzonspor, A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Uğurcan Çakır ile ilgili bilgi verdi. Kulüpten yapılan açıklamada milli eldivenin sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiği belirtildi.