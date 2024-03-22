Galler Prensesi Kate Middleton, Kanser Teşhisi ve Tedavisi Hakkında Konuştu
- Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı video mesajda, kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.
- Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı video mesajda, kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.
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Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
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