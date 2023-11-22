Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Takımı telefonla arayarak tebrik etti. Mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır'a "Ne oldu sana ya?" diyerek durumunu sonran Erdoğan'a milli eldiven, "Dizi geldi rakibin, biraz şişti." dedi.

A Milli Takım'ı arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğurcan Çakır'a merak edilen soruyu sordu: Ne oldu sana?

EURO 2024'e katılmayı daha önce garantileyen A Milli Takım, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı. Karşılaşmanın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcularla görüştü. Erdoğan, Uğurcan Çakır'a özel olarak durumunu sordu.

"ALMANYA'DA ZATEN KENDİ SAHAMIZDA OYNAYACAĞIZ"

Montella'yı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya grup lideri olarak gitme imkanı yakaladık. Almanya'da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkanı yakalayacağız." diye konuştu.

"NE OLDU SANA YA?"

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır ile konuşan Erdoğan, "Ne oldu sana ya?" diye sordu. Milli eldiven, rakibin dizinin geldiğini belirtirken, Erdoğan da "Allah şifa versin" dedi.

GAYET GÜZEL BİR ŞEKİLDE TOPU KÖŞEYE BIRAKTI

Sonrasında milli kaleci Altay Bayındır ile görüşen ve kendisini tebrik eden Erdoğan, A Milli Takım'ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli futbolcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum. Yönetimi de ayrıca kutluyorum." dedi.