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Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir?

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Kate Middleton kimdir, kaç yaşında ve çocukları kimler olduğu merak ediliyor. Galler Prensesi Catherine video mesajında kanser teşhisinin ameliyatın ardından yapılan testlerle konulduğunu söyledi. Kate Middleton hasta mı ve Kate Middleton kanser mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Kate Middleton kanser mi? Kate Middleton hasta mı?

KATE MİDDLETON KİMDİR?

Cambridge Düşesi Catherine, asıl adıyla Catherine Elizabeth "Kate" Middleton 9 Ocak 1982 yılında Reading, Berkshire doğumlu. Cambridge Dükü Prens William'ın eşidir.

Kate Middleton'ın babası Michael Francis Middleton eski bir havayolu yetkilisi ve harekât memuru, annesi Carole Elizabeth Goldsmith Middleton ise eski bir havayolu hostesidir. Middleton'ın Philippa Pippa Charlotte ve James William adında iki kardeşi vardır.

Prens William ile 20 Ekim 2010 tarihinde Kenya'da nişanlandı, 16 Kasım 2010 günü nişanlandıkları kamuoyuna duyuruldu. Düğün 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de gerçekleşti. Kate Middleton, Alexander McQueen'den Sarah Burton tasarımı bir gelinlik tercih etti.

Çiftin ilk çocukları Prens George 22 Temmuz 2013'te, ikinci çocukları Prenses Charlotte ise 2 Mayıs 2015'te dünyaya gelmiştir.

Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir?

Galler Prensesi Kate Middleton

KATE MİDDLETON HASTA MI?

Kate Middleton, video mesajında kanserin türünü açıklamadı. Kensington Sarayı da bu bilgiyi paylaşmadı.

Bir saray sözcüsü "Özel sağlık bilgileriyle ilgili detayları paylaşmayacağız. Prensesin de herkes gibi mahremiyet hakkı vardır" dedi.

Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir?

KATE MİDDLETON KANSER Mİ?

Prenses Ocak ayında bir ameliyat oldu. Saray o dönem ameliyatın detaylarını açıklamadı fakat bunun planlı bir ameliyat olduğunu ve kanserle ilişkili olmadığını belirtti.

Kate video mesajında kanser teşhisinin ameliyatın ardından yapılan testlerle konulduğunu söyledi.

Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir?

KATE MİDDLETON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kate Middleton videosunda, sağlık ekibinin tavsiyeleri üzerine önleyici kemoterapiye başladığını söyledi.

Kemoterapi kanser hücrelerini öldüren ilaçlara verilen genel bir isim. Bunlar hap alınabildiği gibi serumla da enjekte edilebiliyor. Önleyici kemoterapi ise, bir ameliyattan sonra kanserin geri gelmesi ihtimalini azaltmak için uygulanan tedaviye deniyor. Buna ne sıklıkta ve ne kadar uzun süreceği kanserin türüne ve yayılma hızına göre belirleniyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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