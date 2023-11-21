A Milli Futbol Takımı Galler'e karşı maçta geride
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında Galler ile karşılaşıyor. İlk yarıyı Galler 1-0 önde tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında deplasmanda Galler ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Harry Wilson'un pasında topla buluşan Neco Williams, sol çaprazdan ceza sahası içine girerek uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti. 1-0
30. dakikada ceza sahası içerisinde Cenk'ten seken topu önünde bulan Lockyer'in şutunda İsmail Yüksek'in yatarak müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarı çıktı.
42. dakikada Ferdi'nin sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali
Galler: Danny Ward, Connor Roberts, Tom Lockyer, Ben Davies, Joe Rodon, Broadhead, Jordan James, Ampadu, Neco Williams, Brennan Johnson, Harry Wilson
Yedekler: Wayne Hennessey, Thomas King, Benjamin Cabango, Jay Dasilva, Morrell, Daniel James, Josh Sheehan, David Brooks, Tom Bradshaw, Moore, Liam Cullen, Huggins
Teknik Direktör: Robert Page
Türkiye: Uğurcan Çakır (Altay Bayındır dk. 33), Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür (Yusuf Yazıcı dk. 33), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Berat Özdemir, İrfan Can Kahveci, Berkan Kutlu, Kenan Yıldız
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Neco Williams (dk.7) (Galler)
Sarı kart: Brennan Johnson (Galler) - CARDIFF